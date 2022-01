Economia Abono salarial começará a ser pago em 8 de fevereiro

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Trabalhadores que moram em áreas afetadas pelas chuvas terão prioridade no pagamento do PIS/Pasep Foto: Reprodução Trabalhadores que moram em áreas afetadas pelas chuvas terão prioridade no pagamento do PIS/Pasep. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O pagamento do abono salarial PIS/Pasep ano-base 2020 será pago de 8 de fevereiro a 31 de março deste ano, de acordo com o mês de aniversário dos trabalhadores. Já aqueles que moram em municípios em situação de emergência por causa das chuvas vão receber o valor no dia 8, independentemente da data de nascimento.

O calendário do benefício deste ano foi definido por unanimidade em votação do Codefat (Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador) nesta sexta-feira, que decidiu também dar prioridade aos trabalhadores das áreas afetadas pelos temporais.

O orçamento previsto para este ano é de cerca de R$ 21 bilhões. De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, o benefício deverá ser pago a mais de 23 milhões de trabalhadores. Receberão o abono os trabalhadores inscritos no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, que trabalharam formalmente por pelo menos 30 dias em 2020 e que recebem até dois salários mínimos (R$ 2.424).

Valor

O abono é pago a trabalhadores formais que recebem até dois salários mínimos (R$ 2.424). O valor do benefício varia de acordo com a quantidade de meses trabalhados com a carteira assinada no ano anterior. Com o aumento do piso que passou a valer no começo deste ano, a quantia vai de R$ 101 a R$ 1.212.

Para receber o abono, os trabalhadores devem ser inscritos no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e ter trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2020, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. Também é necessário que os dados tenham sido informados corretamente pelo empregador na RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) ou eSocial, conforme categoria da empresa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia