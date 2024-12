Brasil Abono salarial PIS-Pasep 2025 começa a ser pago em fevereiro

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2024

Em 2025, o pagamento terá início em 17 de fevereiro para os nascidos em janeiro. Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Em 2025, o pagamento terá início em 17 de fevereiro para os nascidos em janeiro. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O governo federal divulgou nesta quarta-feira (18) o calendário de pagamento do Abono Salarial de 2025, referente ao ano-base 2023. O cronograma foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat).

Em 2025, o pagamento terá início em 17 de fevereiro para os nascidos em janeiro. Os valores estarão disponíveis para saque até o encerramento do calendário, em 29 de dezembro de 2025. O abono salarial é um benefício no valor de até um salário-mínimo concedido anualmente a trabalhadores e servidores que atendem aos requisitos do programa.

Assim como neste ano, o calendário de pagamento de 2025 foi unificado: tanto os trabalhadores da iniciativa privada como os servidores públicos vão receber de acordo com o mês de nascimento de cada beneficiário. No geral, têm direito ao abono funcionários da iniciativa privada (PIS) e servidores públicos (Pasep) que trabalharam durante pelo menos 30 dias no ano-base e receberam até dois salários-mínimos por mês.

O banco de recebimento, data e os valores, inclusive de anos anteriores, estão disponíveis para consulta no aplicativo Carteira de Trabalho Digital e no portal Gov.br. Ao todo, serão disponibilizados R$ 30,7 bilhões para pagamento do benefício a cerca de 25,8 milhões de trabalhadores, segundo o Ministério do Trabalho.

Veja as datas:

– Nascidos em janeiro recebem a partir de 17 de fevereiro;

– Nascidos em fevereiro recebem a partir de 17 de março;

– Nascidos em março recebem a partir de 15 de abril;

– Nascidos em abril recebem a partir de 15 de abril;

– Nascidos em maio recebem a partir de 15 de de maio;

– Nascidos em junho recebem a partir de 15 de de maio;

– Nascidos em julho recebem a partir de 16 de junho;

– Nascidos em agosto recebem a partir de 16 de junho;

– Nascidos em setembro recebem a partir de 15 de julho;

– Nascidos em outubro recebem a partir de 15 de julho;

– Nascidos em novembro recebem a partir de 15 de agosto;

– Nascidos em dezembro recebem a partir de 15 de agosto.

Os trabalhadores devem atender aos seguintes critérios para ter direito ao benefício:

– estar cadastrado no programa PIS/Pasep ou no CNIS (data do primeiro emprego) há pelo menos cinco anos;

– ter trabalhado para empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social (PIS) ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep);

– ter recebido até 2 salários-mínimos médios (no valor em vigor no ano-base) de remuneração mensal no período trabalhado;

– ter exercido atividade remunerada durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base da apuração (2022);

– ter os dados informados pelo empregador (pessoa jurídica ou governo) corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) ou no eSocial do ano-base considerado para apuração (2022).

Tem direito ao abono salarial:

– empregado(a) doméstico(a);

– trabalhadores rurais empregados por pessoa física;

– trabalhadores urbanos empregados por pessoa física;

– trabalhadores empregados por pessoa física equiparada a jurídica.

O valor do abono salarial é proporcional ao tempo de serviço do trabalhador no ano-base em questão. O cálculo corresponde ao valor atual do salário-mínimo dividido por 12 e multiplicado pela quantidade de meses trabalhados no ano-base. Assim, somente quem trabalhou os 12 meses do ano-base recebe o valor total de um salário-mínimo.

Neste ano, o benefício variou entre R$ 118 a R$ 1.412. Para 2025, os valores depende de quanto será o salário-mínimo. Para fazer a consulta pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, siga o passo a passo:

– Certifique-se de que o aplicativo esteja atualizado;

– Acesse o sistema com seu número de CPF e a senha utilizada no portal gov.br;

– Toque em “Benefícios” e, em seguida, em “Abono Salarial”. A tela seguinte irá informar se o trabalhador está ou não habilitado para receber o benefício. Vale lembrar que trabalhadores do setor privado também podem consultar a situação do benefício e a data de pagamento nos aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem.

O pagamento do PIS (Programa de Integração Social) aos trabalhadores da iniciativa privada é administrado pela Caixa Econômica Federal. São quatro opções para receber:

– As pessoas que possuem conta corrente ou poupança na Caixa receberão o abono automaticamente, informou o banco.

– Também é possível receber os valores por meio da Poupança Social Digital, cuja movimentação é feita pelo aplicativo Caixa Tem.

– Outra opção é fazer o saque com o cartão social e senha nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas e Caixa Aqui.

– Se o trabalhador não possuir cartão social, o pagamento também pode ser realizado em qualquer agência da Caixa com a apresentação de um documento de identificação.

Já o Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) é válido para os servidores públicos, e os depósitos são feitos pelo Banco do Brasil.

Nesse caso, o pagamento será realizado prioritariamente como crédito em conta bancária, transferência via TED, via Pix ou presencial nas agências de atendimento, informou o Ministério do Trabalho. As informações são do portal de notícias G1.

