Os abrigos e as instituições dedicados a atender a população atingida pelas inundações de abril e maio no Rio Grande do Sul já começaram a receber as doações cadastradas na plataforma Solidariedade RS. A iniciativa foi desenvolvida de forma gratuita pela startup WideLabs e tem parceria do governo estadual, por meio da Sict (Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia). A plataforma também está disponível no site SOS Enchentes.

O Solidariedade RS é um espaço virtual no qual abrigos, ONGs (organizações não governamentais) e instituições se cadastram e indicam os itens dos quais necessitam. Após uma curadoria da equipe responsável pelo site, os itens solicitados ficam disponíveis ao público, e os interessados podem visualizar os pedidos, entrar em contato com o local que escolher e direcionar os produtos. A ferramenta disponibiliza uma aba chamada “Solicitações atendidas”, que é atualizada quando o processo daquela doação específica for finalizado.

A ação do governo tem como objetivo oferecer mais um canal seguro para quem quer ajudar. “O estabelecimento desse fluxo é muito importante pois, além de atender pontualmente às necessidades dos abrigos, também garantimos segurança a quem está doando. São locais sérios, previamente checados e que estão auxiliando milhares de pessoas”, explica a titular da Sict, Simone Stülp.

Segundo o CEO da Widelabs, Nelson Leoni, a plataforma já recebeu milhares de visitas. “Demandas estão sendo atendidas, o que nos mostra que a ferramenta está cumprindo seu papel”, celebra. “Reunir as necessidades dos locais em tempo real, em um momento de crise, é garantir um atendimento ágil. A plataforma é uma maneira segura e eficiente de aumentar essa onda de solidariedade.”

O CEO destaca ainda que foi disponibilizado um número de WhatsApp para facilitar o cadastro de instituições. O número consta em um ícone no site da plataforma – que leva diretamente para a conversa. É possível também realizar o contato direto pelo número (51) 9768-2272.

Transforma Brasil

Outra ação do governo gaúcho é a parceria com a plataforma Transforma Brasil. Por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, foi assinado um termo de cooperação visando recrutar e organizar voluntários para auxiliar em diversas áreas atingidas pela enchente. A parceria permitirá a mobilização de cidadãos engajados em causas sociais e comunitárias para contribuírem ativamente em ações de apoio e solidariedade.

