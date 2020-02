Acontece ABS-RS promove curso sobre vinhos do Brasil

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2020

Aulas acontecem entre os dias 28 e 29, no Spa do Vinho Foto: Divulgação ABS Foto: Divulgação ABS

Um mergulho profundo nos vinhos do Brasil no coração do Vale dos Vinhedos. Esta é a proposta do módulo extra desenvolvido pela seção gaúcha da Associação Brasileira de Sommeliers (ABS-RS). Voltado para profissionais formados pela associação, o curso acontece nos dias 28 e 29 de fevereiro, no Spa do Vinho, na Serra Gaúcha.

“Além de formar nossos sommeliers, estamos sempre preocupados em promover cursos de aperfeiçoamento com os temas mais modernos do mundo do vinho”, explica o presidente da ABS-RS, Orestes de Andrade Jr. “Este ano teremos vários módulos temáticos para quem quer se manter atualizado ou para quem procura de aprofundar nos estudos sobre vinhos”, destaca Orestes Jr.

Os conteúdos passam por assuntos sobre os grandes produtos brasileiros, os Chardonnay de alta qualidade e classe internacional. Apresentação de vinhos diferentes e não convencionais que vêm ganhando o gosto dos consumidores e um panorama sobre as novidades e tendências do mercado também estão entre os destaques.

O curso será ministrado por professores homologados da ABS-RS e em todas as aulas haverá degustações de diferentes regiões e estilos de vinhos. As vinícolas parceiras confirmadas são as seguintes: Amitié, Andrea Trentin, Aurora, Bueno Wines, Casa Perini, Cave Antiga, Courmayeur, Don Cândido, Don Guerino, Don Laurindo, Famiglia Valduga, Guatambu, Larentis, Miolo, Pedrucci, Pizzato, Petronius, Salton, Salvati, Villa Bari, Vinhedo Serena, Vinícola Campos de Cima, Vinícola Giaretta, Vinhos Faccin.

Curso Vinhos do Brasil

28 e 29 de fevereiro/ Hotel e SPA do Vinho – Rodovia Rs 444 Km 21, Bento Gonçalves – RS, 95701-600/ Sexta-feira: 18h às 22h/ Sábado: 8h30 às 12h30.

Informações e inscrições / contato@absrs.com.br ou (54) 99972 0130

