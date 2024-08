Porto Alegre Acampamento Farroupilha de Porto Alegre 2024 terá mais de 120 atrações culturais

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Piquetes vão arrecadar donativos para as pessoas que foram atingidas pelas enchentes no Estado Foto: Alex Rocha/PMPA Piquetes vão arrecadar donativos para as pessoas que foram atingidas pelas enchentes no Estado Foto: Alex Rocha/PMPA Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O lançamento do Acampamento Farroupilha 2024 de Porto Alegre aconteceu na manhã desta segunda-feira (05), na Churrascaria Cultura Gaúcha, no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Parque Harmonia), com a presença de autoridades e tradicionalistas.

O evento cultural, realizado pela Prefeitura de Porto Alegre em parceria com a empresa Gam3, concessionária do parque, terá foco solidário, com a arrecadação de donativos (alimentos não perecíveis, produtos de limpeza e higiene e itens elétricos e domésticos) para as pessoas que foram atingidas pelas enchentes de maio no Estado.

Todos os piquetes serão pontos de arrecadação das doações. A 42ª edição ocorrerá no período de 7 a 22 de setembro, no Parque Harmonia, com a participação de 199 piquetes inscritos.

Este ano, a homenagem será para o centenário de Jayme Caetano Braun, ícone da cultura gaúcha, reconhecido como pajador, poeta, músico e compostitor. A patrona será Vera Lúcia Menna Barreto, professora aposentada com longa trajetória no movimento tradicionalista gaúcho.

Na programação dos 16 dias de evento estão previstas mais de 120 atrações culturais (chula, trova, dança, instrumental, declamação, pajadas, entre outros) que irão se apresentar em dois palcos; o espetáculo de som e luz Jayme Caetano Braun; a participação de 30 artistas afetados pelas inundações; mais de 50 operações comerciais; Feira de Artesanato e a Feira da Agricultura Familiar, que acontecerá pela primeira vez no acampamento. Mais de 5.000 profissionais estarão envolvidos na estrutura e organização do Acampamento Farroupilha. Nesta edição, será realizado pela primeira vez o Pôr do Sol da Canção Piá, um festival de música tradicionalista infantil.

A montagem dos piquetes inicia-se no dia 17 de agosto e vai até 5 de setembro. O acendimento da Chama Crioula ocorrerá no dia 7 de setembro e ficará guarnecida até o encerramento do evento, em 22 de setembro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/acampamento-farroupilha-de-porto-alegre-2024-tera-mais-de-120-atracoes-culturais/

Acampamento Farroupilha de Porto Alegre 2024 terá mais de 120 atrações culturais

2024-08-05