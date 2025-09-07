Geral Acampamento Farroupilha lota no fim de semana e tem expectativa de 2 milhões de visitantes

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2025

Imagem mostra a abertura oficial do Acampamento Farroupilha com o acendimento da Chama Crioula, no Parque Harmonia. (Fotos: Cesar Lopes/PMPA)

A chegada da Chama Crioula marcou a abertura oficial do 43º Acampamento Farroupilha, nesse domingo (7), em Porto Alegre. Com expectativa de receber mais de 2 milhões de pessoas, o evento prossegue até o dia 21 de setembro, no Parque Harmonia, reunindo 236 piquetes em uma área de 100 mil metros quadrados.

A solenidade realizada às 12h desse domingo contou com a presença do prefeito Sebastião Melo e demais autoridades. A programação cultural tem como tema Ondas curtas para uma história longa – o centenário de Darcy Fagundes e os 70 anos do Grande Rodeio Coringa.

“Celebrar a Semana Farroupilha é reafirmar os valores que nos unem como povo e nos inspiram a seguir construindo uma pátria mais justa, um Rio Grande mais igualitário e uma Porto Alegre com oportunidades para quem mais precisa. Recebam todos as boas-vindas ao Acampamento Farroupilha, o maior e mais bonito espaço de tradição, cultura e convivência da cidade das nossas vidas”, afirmou o prefeito Sebastião Melo.

O patrono desta edição é o tradicionalista Rene Barbachan, um dos pioneiros do acampamento.

Estão programadas mais de 120 atrações musicais e artísticas nos palcos Jayme Caetano Braun – com estrutura 360º – e Nico Fagundes. Os shows ocorrem diariamente, das 16h à meia-noite, também com entrada gratuita.

Entre os nomes já anunciados estão Tchê Barbaridade, Tchê Guri, Shana Müller, Pirisca Grecco, Nenito Sarturi e Jairo Lambari Fernandes. Também vão acontecer shows de música, dança e poesia, além de apresentações de CTGs, declamadores, trovadores e chuleadores.

Além das apresentações culturais, o acampamento vai ter Feira de Artesanato, Feira da Agricultura Familiar e a Ciranda Escolar, com mais de 15 mil crianças.

“Salvaguardar esta Chama Crioula é celebrar os nossos ideais e a identidade do nosso povo. É o símbolo do nosso patrimônio material que representa todos os gaúchos”, ressaltou a secretária Municipal da Cultura, Liliana Cardoso.

A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Cultura, e em conjunto com a Comissão dos Festejos Farroupilhas e GAM3 Parks, concessionária do parque, é uma das realizadoras do Acampamento Farroupilha, que tem entrada gratuita. O órgão possui um piquete no acampamento, que é um espaço próprio onde diversas secretarias realizam atividades, reuniões e despacham, além de abrigar a Chama Crioula.

A prefeitura também verifica e supervisiona a qualidade dos serviços básicos, como água, luz, limpeza do local, acessos e estacionamentos.

“A prefeitura, através da Guarda Civil Metropolitana, estará presente e atuando durante o Acampamento Farroupilha 2025, garantindo a segurança, a ordem pública e o bem-estar de todos os participantes e visitantes. Os agentes realizarão patrulhamentos preventivos, orientações e estarão disponíveis para auxiliar em qualquer situação que necessite de intervenção”, informa a administração municipal.

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) realiza a limpeza e a manutenção do espaço. As equipes prestarão apoio no recolhimento dos resíduos gerados na parte externa do evento. As informações são da prefeitura de Porto Alegre.

