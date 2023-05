Porto Alegre Acampamento Farroupilha é lançado e inscrições para piquetes iniciam na segunda-feira

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Prefeito (D) lembrou que a programação se estende por todo o Mês Farroupilha Foto: Pedro Piegas/PMPA Foto: Pedro Piegas/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Acampamento Farroupilha foi lançado na manhã desta terça-feira (30), na Casa do Gaúcho, em Porto Alegre, e contou com a participação do prefeito Sebastião Melo e outras autoridades.

Ao celebrar as melhorias que estão sendo executadas para melhor aproveitamento da área do Parque Harmonia, o prefeito ressaltou que é um gaúcho duplamente adotado por Porto Alegre e pelo Rio Grande do Sul.

“Tenham certeza que nossa dedicação é ainda maior, juntamente com tantos parceiros, unindo o trabalho do privado e do público, para fazermos um Acampamento Farroupilha ainda melhor neste ano. Já não é Semana Farroupilha há muito tempo, deveria se chamar Mês Farroupilha”, disse o prefeito Sebastião Melo.

Neste ano, a programação será entre os dias 1º a 20 de setembro no Parque Harmonia – a construção dos piquetes inicia no mês anterior, em agosto. “Será um grande evento no qual iremos, mais uma vez, preservar a memória e a história daqueles que nos antecederam. Esta é a maior manifestação cultural do Rio Grande do Sul que gera grande impacto econômico ao município”, ressaltou Henry Ventura, secretário municipal de Cultura e Economia Criativa.

No encontro, foram apresentadas as atrações da nova edição, tais como a planta comercial e dos piquetes, a nova identidade visual, além das melhorias no sistema de drenagem e estrutura elétrica do parque, e mudanças na planta do evento por conta das obras que estão em andamento.

“A expectativa é grande pelas inscrições dos piquetes e a apresentação dos projetos culturais que devem mostrar muita criatividade na poesia, música e artes. Também as cirandas escolares devem trazer muitas crianças ao acampamento para conhecer desde cedo os costumes gauchescos”, apontou Liliana Cardoso, presidente da Comissão Municipal dos Festejos Farroupilhas.

O sucesso do Acampamento Farroupilha de 2022 foi destacado por Vinícius Garcia, diretor de negócios da GAM3 Parks, e chamou atenção por seus números expressivos. Ao todo, foram 230 piquetes, com 5 mil profissionais envolvidos, mais de 100 apresentações culturais e 800 toneladas de churrasco consumidas.

“Havia dúvidas se o Acampamento Farroupilha poderia se manter firme e forte em 2022. Não só se manteve, como o nível foi elevado. A prova do sucesso é que o evento foi avaliado em uma média geral de 8,5 pelos piqueteiros”, celebrou Vinícius.

Inscrições

Os piquetes interessados em acampar no Parque Harmonia devem realizar suas inscrições entre os dias 5 e 13 de junho. É necessário apresentar o alvará 2022, a ata da eleição da patronagem atual e uma cópia impressa do projeto cultural com o tema revolução de 23, no Centro Municipal de Cultura – avenida Erico Veríssimo, 307, bairro Cidade Baixa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/acampamento-farroupilha-e-lancado-e-inscricoes-para-piquetes-iniciam-na-segunda-feira/

Acampamento Farroupilha é lançado e inscrições para piquetes iniciam na segunda-feira

2023-05-30