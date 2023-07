Rio Grande do Sul Ação conjunta da Brigada Militar e Polícia Civil apreende mais de 600 kg de drogas no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2023

Foi interceptada carga de 400 kg de cocaína avaliada em R$ 16 milhões

Ação integrada da Polícia Civil do Rio Grande do Sul e Brigada Militar encerrou a última semana com apreensão de mais de 600 kg de entorpecentes no Estado.

Na sexta-feira (30), em São Nicolau, cidade localizada na fronteira com a Argentina, a ofensiva resultou na interceptação de um carregamento de 400 kg de cocaína. A droga era transportada em duas caminhonetes vindas da região metropolitana de Porto Alegre. Os veículos foram apreendidos e três homens foram presos. Avaliada em R$ 16 milhões, a carga apreendida poderia render até R$ 40 milhões nas ruas.

De acordo com as investigações, a suspeita é que os entorpecentes cheguem ao Rio Grande do Sul transportados de aeronave por meio de um esquema criminoso que importa as drogas de países como Bolívia e Paraguai. A região fronteiriça tem servido de pista de pouso para o grupo, que, a partir daí, distribui a droga para o resto do Estado.

Já na madrugada de sábado (1º), ação do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc), localizou uma casa que servia de depósito de drogas no bairro Jardim Lindoia, em Porto Alegre. Os agentes localizaram 218 kg de maconha. Os tijolos traziam impressos a foto do traficante Pablo Escobar, como uma espécie de “selo de qualidade”. As apurações indicam que o local possui relação com uma facção criminosa que atua na zona leste da Capital. A

