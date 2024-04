Rio Grande do Sul Ação conjunta do RS e da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas mantém serviços essenciais no Hospital Tramandaí

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2024

Comissão que acompanha o processo de transição na gestão do hospital se reuniu para tratar dos próximos passos Foto: Guga Stefanello/Ascom SES Comissão que acompanha o processo de transição na gestão do hospital se reuniu para tratar dos próximos passos - Foto: Guga Stefanello/Ascom SES Foto: Guga Stefanello/Ascom SES

A titular da SES (Secretaria Estadual da Saúde), Arita Bergmann, acompanhou, na manhã desta quarta-feira (24) as ações de transição na gestão do Hospital Tramandaí, Litoral Norte. No local, serviços como o de UTI adulto permanecem funcionando normalmente. Há um processo em andamento com objetivo de contratar uma empresa para realizar obras no teto e no piso para a reabertura do centro obstétrico.

Arita falou sobre a comissão formada pela SES com representantes da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas, atual gestora do hospital, para acompanhar a transição durante o processo de troca de administradores.

“A comissão foi criada para que pudéssemos avaliar o andamento daquilo que é necessário para manter as atividades, de tal modo que as dificuldades também pudessem contar com apoio do Estado para serem superadas. O que nós não queremos é a desassistência”, afirmou.

O diretor técnico do Hospital Tramandaí, Diego Morales, destacou que a presença do Estado, com a visita da secretária Arita e o acompanhamento diário no local pela secretária adjunta Ana Costa, fortalece ainda mais o vínculo entre as partes. “Isso nos dá tranquilidade para seguirmos em frente e fazermos essa transição de forma transparente, honesta e com o pensamento de que as coisas devem melhorar”, comentou.

Em 15 de abril foi publicado o termo de dispensa de licitação eletrônica para a contratação emergencial de pessoa jurídica para atuar no Hospital Tramandaí. As propostas devem ser encaminhadas para a SES até 29 de abril. A expectativa é que o processo seja concluído em maio.

