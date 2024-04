Inter No Equador, Inter enfrenta o Delfín pela Copa Sul-Americana nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2024

A bola rola no Estádio Jocay, na cidade de Manta, no Equador, em jogo válido pela terceira rodada do grupo C da Copa Sul-Americana Foto: Divulgação Abola rola no Estádio Jocay, na cidade de Manta, no Equador, em jogo válido pela terceira rodada do grupo C da Copa Sul-Americana Foto: Divulgação

Nesta quinta-feira (25) acontece a partida entre Delfín x Internacional, às 23h (horário de Brasília). A bola rola no Estádio Jocay, na cidade de Manta, no Equador, em jogo válido pela terceira rodada do grupo C da Copa Sul-Americana.

O Delfín faz campanha ruim na atual edição do campeonato equatoriano, a equipe ocupa a antepenúltima posição do campeonato nacional com apenas 6 pontos conquistados, em 9 rodadas disputadas. Até aqui acumula 5 derrotas, 3 empates e apenas uma vitória.

Em sua partida mais recente, o Delfín empatou com o Maracá por 1 a 1, em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Equatoriano. Com este resultado adverso, o clube chegou ao quarto jogo consecutivo sem vencer.

Entretanto, o momento na Sul-Americana é completamente diferente. O Delfín lidera o grupo C da competição com 4 pontos conquistados. Na estreia do torneio, venceu o Real Tomayapo por 2 a 0, em Tarija, na Bolívia. Na segunda rodada, o Delfín perdia para o Belgrano, em casa, até os 46 minutos da segunda etapa, quando o zagueiro Juan Elordi empatou o gol para o clube equatoriano.

Para o duelo contra o Internacional, válido pela terceira rodada da Sul-Americana, o técnico Guillermo Duro não terá jogadores lesionados ou suspensos e vai com força máxima em busca dos três pontos ou até mesmo do empate, para manter-se vivo na briga pela classificação.

O Internacional faz campanha regular no início de 2024, pelo Brasileirão o Colorado ocupa a sexta colocação com 6 pontos conquistados. Até aqui acumula 2 vitórias e uma derrota. Em sua partida mais recente, o Internacional perdeu para o Athletico-PR por 1 a 0, em jogo válido pela terceira rodada do Brasileirão.

Pela Sul-Americana o Internacional não engrenou e segue sem vencer na competição continental. Até o momento o Inter empatou as duas partidas que disputou, empate com o Belgrano sem gols na estreia e na segunda rodada empate em casa, com o modesto clube boliviano, Real Tomayapo.

No momento, o time enfrenta uma série de desfalques importantes devido a lesões. Ivan, goleiro titular, está fora, assim como Fernando e Aránguiz, volantes essenciais no meio-campo. Além deles, o meia Hyoran, Alan Patrick e o atacante Enner Valencia também estão no departamento médico. O argentino Eduardo Coudet terá que lidar com essas ausências no jogo importante para a sequência da equipe na competição.

Quais são as prováveis escalações de Delfín x Internacional

Provável escalação do Delfín: Brian Heras; Luis Becerra, Nicolás Goitea, Jefferson Nazareno e Cedeño; Michael Mieles, Jean Humanante, Kevin Sambonino e Erick Zúñiga; Nicolás Messiniti e Jostin Alman. Técnico: Guillermo Duro.

Provável escalação do Internacional: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Thiago Maia e Bruno Henrique; Gustavo Prado, Maurício e Wesley; Borré. Técnico: Eduardo Coudet.

