Por Redação O Sul | 2 de maio de 2024

Serão arrecadados alimentos, itens de higiene pessoal e de limpeza e roupas. (Foto: Reprodução)

Com o adiamento de jogos da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, em razão das fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul nesta semana e diante das previsões de continuidade das adversidades climáticas, o Inter decidiu convocar, mais uma vez, sua torcida a ajudar as vítimas das enchentes.

Até o próximo dia 11 (sábado), das 8h às 18h, será possível fazer a entrega de donativos no Portão 1 do Gigantinho. Serão arrecadados alimentos, itens de higiene pessoal e de limpeza e roupas. A iniciativa ocorre em parceria com o Banco de Alimentos.

“O Inter manifesta sua solidariedade aos atingidos pelas cheias e segue à disposição para auxiliar o povo gaúcho da forma que for possível”, informou o clube.

Treinos

A tarde dessa quinta-feira (2) foi de trabalhos físicos e técnicos para o grupo colorado no CT Parque Gigante. Debaixo de chuva, o elenco foi a campo com o objetivo de dar continuidade aos preparativos para a quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, próximo compromisso previsto no calendário do futebol masculino profissional do clube gaúcho.

Originalmente, o Inter visitaria o Cruzeiro neste sábado (4), em compromisso da quinta rodada do Brasileirão de 2024. A partida, no entanto, foi adiada pela CBF em virtude do cenário de emergência climática vigente no Rio Grande do Sul.

As fortes chuvas já haviam motivado a suspensão do duelo entre Inter e Juventude, que ocorreria na quarta-feira (1°), pela Copa do Brasil.

Desta forma, o Colorado deve voltar a campo apenas na próxima terça-feira (7), às 21h, diante do Real Tomayapo-BOL, fora de casa.

Passadas três rodadas da Copa Sul-Americana, Inter soma cinco pontos na tabela do grupo C. Na última vez que foi a campo pela competição, o time de Eduardo Coudet bateu o Delfín, no Equador, pelo placar de 2 a 1. Wesley e Rafael Borré marcaram os gols do Inter na partida, disputada na quinta-feira da semana passada (25).

