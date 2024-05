Geral Moradores das ilhas do Guaíba estão sendo removidos

Imagem mostra resgate de famílias na Ilha dos Marinheiros, pela Defesa Civil de Porto Alegre. (Foto: Giulian Serafim/PMPA)

Moradores da região das Ilhas de Porto Alegre estão sendo resgatados pela pela Defesa Civil devido às inundações. A prefeitura da capital gaúcha registrou aumento no número de acolhidos em abrigos temporários nessa quinta-feira (2), em razão da elevação do nível do Guaíba. Conforme a Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), 304 pessoas foram acolhidas nos abrigos temporários. Destas, 238 estão no Pepsi On Stage – local que concentra, especialmente, a população da região das Ilhas. O Centro Social Padre Pedro Leonardi, na Restinga, recebe 46 pessoas, enquanto o Clube dos Correios, na Ponta Grossa, atende 20.

“Estamos nas Ilhas apelando para que as pessoas saiam de casa. Uma coisa é sair durante o dia. Às vezes, durante a noite, isso pode não ser possível. Aceitem os convites dos amigos, da família e da prefeitura, porque a situação deve se agravar”, afirmou o prefeito Sebastião Melo.

A Defesa Civil Municipal participou do atendimento a 241 ocorrências nessa quinta-feira. As solicitações de retirada das residências representam o maior número de chamados: 160. Os agentes atuaram, ainda, em 23 episódios de dano a telhados e 58 vistorias por risco de desabamento, ou deslizamento.

A prefeitura decretou na noite dessa quinta-feira estado de calamidade pública em Porto Alegre. O instrumento classifica o desastre como de grande intensidade (nível III), levando em consideração os parâmetros estabelecidos pela portaria nº 260/2022 do Ministério de Desenvolvimento Regional.

A Defesa Civil de Porto Alegre divulgou um novo alerta nessa quinta-feira, indicando a possibilidade de continuidade das chuvas extremas até o meio-dia de segunda-feira (6).

“Estamos atuantes de forma ininterrupta em toda a cidade, mas pedimos atenção especial da população do Centro Histórico e 4º Distrito. Evitem deslocamentos. O Guaíba está avançando e, apesar do fechamento das comportas do Cais Mauá, há a possibilidade de alagamentos nesta área”, afirmou Sebastião Melo.

Doações

A população pode contribuir com doações para as pessoas que tiveram prejuízos decorrentes da chuva. Além do depósito da Defesa Civil, na rua La Plata, 693, os itens podem ser entregues na Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs), na avenida Ipiranga, 5.311, das 9h às 18h, e no Auditório Araújo Vianna, quando o espaço estiver aberto para shows.

Grêmio e Internacional também participam da corrente de solidariedade. As entregas na Arena do Grêmio podem ser feitas das 9h às 18h, pelo portão 6. No CT Cristal, na avenida Diário de Notícias, 915, em frente ao Barra Shopping, das 9h às 18h; no Estádio Olímpico, no Largo Patrono Fernando Kroeff, 1, das 9h às 18h, e no CFT Hélio Dourado, na Estrada Municipal Conde, 8.500, em Eldorado do Sul, das 9h às 17h, de segunda à sexta-feira. O Internacional está em parceria com o Banco de Alimentos da Fiergs e as doações podem ser entregues das 8h às 18h no Gigantinho.

As doações também podem ser entregues no Shopping Iguatemi (avenida João Wallig, 180), no Concierge, localizado no 2°piso, acesso A, de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados das 11h às 20h.

Neste momento, as prioridades são itens de cama (colchões e lençóis de solteiro, fronhas), produtos de higiene e limpeza (sabonetes, escova e pasta de dente, papel higiênico, shampoo, toalhas de banho), água, copos plásticos e pacotes de ração para cães e gatos.

