Por Redação O Sul | 2 de maio de 2024

Imagem mostra como é a estrutura da barragem da Usina 14 de Julho no Rio Grande do Sul. (Foto: Ceran/Divulgação)

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu alertas com orientações para que moradores de ao menos 19 municípios deixem suas casas por conta dos riscos provocados pelas fortes chuvas. O governo divulgou uma lista de localidades que podem ser impactadas pelo colapso da barragem 14 de Julho, localizada entre Cotiporã e Bento Gonçalves, que entrou em colapso no início da tarde dessa quinta-feira (2). E por conta das cheias dos rios, foram emitidos alertas para a Serra Gaúcha, Alto Taquari e Região Metropolitana de Porto Alegre.

Em nota, o órgão afirmou que está, juntamente com as demais forças de resposta à tragédia das chuvas, retirando as famílias de áreas de risco que ainda permaneciam nos locais de risco em Cotiporã e Bento Gonçalves, onde a barragem estourou. Acrescenta ainda que já vinha alertando a população para a condição do Rio Taquari, “que vem recebendo expressivos volumes em razão das fortes chuvas dos últimos dias e ultrapassou extraordinariamente sua cota de inundação”.

A Secretaria do meio Ambiente e Infraestrutura do RS informou que monitora, também, as estruturas de outras 13 barragens de usos múltiplos que estão em estado de alerta, cinco delas já em processo de evacuação: barragem Santa Lúcia, em Putinga; barragem São Miguel do Buriti, em Bento Gonçalves; barragem Belo Monte, em Eldorado do Sul; barragem Dal Bó, em Caxias do Sul; e barragem Nova de Espólio de Aldo Malta Dihl, em Glorinha.

A Defesa Civil fez uma orientação expressa para que os moradores deixem áreas de risco e procurem abrigos públicos ou outro local de segurança nos seguintes municípios:

– Santa Tereza;

– Muçum;

– Roca Sales;

– Arroio do Meio;

– Encantado;

– Colinas;

– Lajeado;

– Bento Gonçalves;

– Cotiporã;

– Pinto Bandeira;

– São Francisco de Paula;

– Canela;

– Gramado;

– Nova Petrópolis;

– Vale Real;

– Feliz;

– Porto Alegre (zona sul);

– Guaíba;

– Eldorado do Sul.

Barragem

A Ceran – Cia Energética Rio das Antas divulgou nessa quinta-feira (2) uma nota sobre o rompimento da barragem: “A Ceran informa que após a análise do grupo técnico, foi constatado que o rompimento parcial da barragem da Usina 14 de Julho, até o momento, não traz aumento significativo nas vazões já existentes na Bacia Taquari-Antas, sendo observado nas cidades de Santa Tereza e Muçum, os valores de elevação de nível em 35cm e 25cm, respectivamente. Seguimos com os protocolos de segurança acordados com a Defesa Civil e com nossas equipes focadas na segurança das pessoas. O cenário ainda requer atenção, pois existe a possibilidade de evolução das chuvas, que pode aumentar a vazão. As barragens das Usinas Castro Alves e Monte Claro se encontram em situações estáveis no momento. Nos solidarizamos com as comunidades e com as vítimas das cheias. Reforçamos que a população deve seguir as orientações da Defesa Civil. A empresa pede a todos que se informem através dos seus meios de comunicação oficiais”.

