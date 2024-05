Rio Grande do Sul Presidente da Assembleia Legislativa se reúne com a Defesa Civil para tratar da situação climática e fluxo viário no Rio Grande do Sul

Conforme a Defesa Civil, as chuvas devem se intensificar na região Norte do Estado até o final de semana. Foto: Rodrigo Rodrigues

Na tarde desta quinta-feira (2), o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (ALRS), Adolfo Brito (PP), se reuniu com o tenente-coronel Santiago Soares Dias de Castro, sub-chefe da Defesa Civil do Estado, para a coleta de informações sobre a situação de momento acerca das fortes chuvas que seguem assolando o Rio Grande do Sul.

Durante o encontro, foi tratado sobre a situação das rodovias bloqueadas ou parcialmente fechadas pelo interior gaúcho. Dias de Castro destacou a parceria com o Waze para verificação, monitoramento e atualização em tempo real do fluxo das rodovias.

Segundo a equipe técnica da Defesa Civil – quando indagada sobre as condições climáticas para os próximos dias -, as chuvas devem se intensificar na região Norte do Estado até o final de semana, com uma folga nas próximas segunda (6) e terça-feira (7), regressando entre quarta (8) e sexta (10). Contudo, a intensidade deve ser menor se comparada àquela registrada desde terça (30).

Brito convidou a Defesa Civil para a reunião entre Poderes e Instituições a ser realizada na manhã desta sexta (3), na Sala da Presidência da ALRS. Dias de Castro afirmou que enviará representante. Os donativos, que serão coletados pelo Legislativo – para posterior repasse às comunidades atingidas pelas fortes chuvas -, serão direcionados aos necessitados via Defesa Civil.

