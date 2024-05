Rio Grande do Sul Aumenta para 155 o número de mortes provocadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 18 de maio de 2024

No total, 461 municípios do Estado registraram danos em razão dos temporais. Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini No total, 461 municípios do Estado registraram danos em razão dos temporais. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

Aumentou para 155 o número de mortes provocadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, de acordo com balanço divulgado neste sábado (18) pela Defesa Civil Estadual.

Pelo menos 94 pessoas estão desaparecidas e 806 ficaram feridas. Mais de 540 mil encontram-se desalojadas ou desabrigadas.

No total, 461 municípios do Estado registraram danos em razão dos temporais. Conforme o boletim da Defesa Civil, mais de 2,3 milhões de pessoas foram afetadas pelas cheias que assolam o RS.

Confira o boletim completo

Municípios afetados: 461

Pessoas em abrigos: 77.202

Desalojados: 540.188

Afetados: 2.304.422

Feridos: 806

Desaparecidos: 94

Óbitos confirmados: 155

Óbitos em investigação*: 0

Pessoas resgatadas: 82.666

Animais resgatados: 12.215

Efetivo: 27.716

Viaturas: 4.061

Aeronaves: 21

Embarcações: 302

Alertas

Para aumentar o nível de prevenção, as pessoas podem se cadastrar para receberem os alertas meteorológicos da Defesa Civil estadual. Para isso, é necessário enviar o CEP da localidade por SMS para o número 40199. Em seguida, uma confirmação é enviada, tornando o número disponível para receber as informações sempre que elas forem divulgadas.

Também é possível se cadastrar via aplicativo WhatsApp. Para ter acesso ao serviço, é necessário se registrar pelo telefone (61) 2034-4611. Em seguida, é preciso interagir com o robô de atendimento enviando um simples “Oi”. Após a primeira interação, o usuário pode compartilhar sua localização atual ou qualquer outra do seu interesse para, dessa forma, receber as mensagens que serão encaminhadas pela Defesa Civil estadual.

Barragens

Dados parciais, divulgados neste sábado, apontam a redução de duas para somente uma estrutura em Nível de Emergência. A Barragem Santa Lúcia, em Putinga, passou para o Nível de Atenção, após terem sido adotadas as medidas de segurança.

Conforme comunicado da Aneel, foram realizadas, na sexta-feira (17), Inspeções de Segurança Especiais (ISE) nas barragens Divisa e Blang das Usinas Hidrelétricas Bugres, em Canela. Os resultados permitiram a alteração do Nível de Atenção para a situação de normalidade dessas barragens.

Em relação à Barragem Assentamento PE Tupi, em Taquari, a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), responsável pela estrutura da barragem, realizou nova atualização e considerou a alteração para o Nível de Atenção.

Barragens monitoradas pela Aneel

Nível de Emergência – Risco de ruptura iminente, exigindo providências para preservar vidas:

UHE Bugres – Barragem Salto, São Francisco de Paula

Nível de Alerta – Quando as anomalias representam risco à segurança da barragem, exigindo providências para manutenção das condições de segurança:

UHE 14 de Julho, em Cotiporã e Bento Gonçalves

UHE Dona Francisca, em Nova Palma

PCH Salto Forqueta, em São José do Herval/Putinga

Nível de Atenção – Quando as anomalias não comprometem a segurança da barragem no curto prazo, mas exigem monitoramento, controle ou reparo no decurso do tempo:

UHE Canastra, em Canela

PCH Furnas do Segredo, em Jaguari

Barragens monitoradas pela Sema

Nível de Emergência:

Não há registro

Nível de Alerta:

Barragem Capané, em Cachoeira do Sul

Barragem São Miguel, em Bento Gonçalves

Barragem Saturnino de Brito, em São Martinho da Serra

Nível de Atenção:

Barragem Assentamento PE Jânio Guedes da Silveira, Barragem B2, em São Jerônimo

Barragem do Saibro, em Viamão

Barragem Filhos de Sepé, em Viamão

Barragem do Assentamento PE Belo Monte, em Eldorado do Sul

Barragem Assentamento PE Tupi, Barragem A, em Taquari

Barragem Santa Lúcia, em Putinga

Aumenta para 155 o número de mortes provocadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul

