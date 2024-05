Rio Grande do Sul Equipe feminina da Secretaria da Justiça visita mulheres e pessoas com deficiência acolhidas em abrigos de Canoas

Por Redação O Sul | 17 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Trabalho é realizado por psicólogas e assistentes sociais. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Integrantes da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH) do Rio Grande do Sul visitaram nesta semana o abrigo emergencial montado no campus da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) em Canoas (Região Metropolitana de Porto Alegre). Formado por psicólogas e assistentes sociais, o grupo conversou com voluntários, apresentou serviços do órgão e ouviu demandas dos acolhidos, sobretudo mulheres e pessoas com deficiência.

Também foram disponibilizados materiais gráficos com informações sobre os canais de atendimento do Centro de Referência da Mulher Vânia Araújo Machado (CRM-VAM), localizado em Porto Alegre. No caso das mulheres, elas podem buscar ajuda por meio do aplicativo de mensagens whatsapp (51) 99275-8146.

“Essa é uma parceria importante para se entender as necessidades dos abrigados e mostrar que estamos ao lado de todos, realizando ações importantes e que, de fato, ajudarão todas as vítimas dessa tragédia ambiental que assola o Rio Grande do Sul”, salienta o titular da SJCDH, Fabrício Peruchin.

A diretora do Departamento da Mulher, Giselda Azambuja, acrescentou que a presença da Secretaria no abrigo levou em consideração o fato de que as mulheres, por exemplo, passam por um momento de luto em diversas áreas de suas vidas: “Esse foi um primeiro passo e que representa uma forma de dizer a essas mulheres ‘Eu te olho, eu te sinto e eu te acolho’”.

Também presente na ocasião, o diretor do Departamento de Diversidade e Inclusão, Moisés Bauer, verificar as necessidades das pessoas com deficiência: “A visita foi uma forma de buscarmos ativamente as demandas desse segmento de abrigados, que está precisando de auxílio direto e imediato por parte do governo do Estado”.

Também estiveram presentes na ação integrantes da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul (SSP-RS) e do Centro de Referência da Mulher, de Canoas.

Máquinas de lavar

Nessa sexta-feira (17), abrigos de Canoas receberam um total de 20 máquinas de lavar e secar. Um dos locais contemplados foi a Escola Municipal de Ensino Fundamental Paulo Freira, adaptada em caráter emergencial para acolher desabrigados – no momento, dão 390.

A coordenadora da instituição, Elizabete de Paula Fettuccia, ressalta que esse tipo de equipamento é de grande importância na logística diária do local: “Isso vai facilitar todo o processo, pois com o nosso clima úmido é fundamental poder centrifugar as roupas que foram lavadas”.

Também foi beneficiada a Secretaria Municipal de Bem Estar Animal. Agora, os quase mil cães atendidos no prédio poderão ter cobertores limpos, diz a titular da pasta, Fabiane Tomazi Borba: “Tínhamos inicialmente 120 cães e 30 gatos, plantel que em dez dias passou para mais de mil cães animais. Já estamos conseguindo lavar as caminhas e reutilizar cobertores, o que é importantíssimo em meio ao frio que está fazendo”.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/equipe-feminina-da-secretaria-da-justica-visita-mulheres-e-pessoas-com-deficiencia-acolhidas-em-abrigos-de-canoas/

Equipe feminina da Secretaria da Justiça visita mulheres e pessoas com deficiência acolhidas em abrigos de Canoas

2024-05-17