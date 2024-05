Rio Grande do Sul Melhorias emergenciais são realizadas no entorno da ponte sobre o Rio dos Sinos

Por Redação O Sul | 17 de maio de 2024

Os trabalhos são necessários para melhorar a fluidez e à segurança dos usuários. (Foto: Divulgação)

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informa que está realizando serviços emergenciais no entorno da ponte sobre o Rio dos Sinos na BR-116, em São Leopoldo, no Vale do Sinos.

Os trabalhos de colocação de pedra rachão e implantação de um desvio para a ponte nova são necessários para melhorar a fluidez e à segurança dos usuários.

Com objetivo de garantir a segurança de todos nesse período de enchentes e elevação do Rio dos Sinos, o DNIT reitera que a passagem é exclusiva para veículos de segurança, saúde, socorro e caminhões de abastecimento.

ERS-115

Mobilizada para garantir a segurança viária dos usuários, a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) executou reparos no pavimento da ERS-115, km 23, em Três Coroas, com objetivo de corrigir as fissuras causadas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul.

A ação das equipes nesse segmento busca manter as condições de trafegabilidade frente aos impactos climáticos, agindo de forma ágil e eficaz para solucionar questões emergenciais que afetem o deslocamento dos condutores.

De acordo com o diretor-presidente da EGR, Luís Fernando Vanacôr, o serviço realizado busca viabilizar uma estrada em condições mais seguras para os motoristas que utilizam esse corredor turístico. “Nosso contingente de trabalho está mobilizado para atuar na reparação dos trechos atingidos pelas chuvas e reforçar a segurança dos usuários”, afirmou.

Apesar das quedas de barreiras, a ERS-115 está liberada para a circulação de veículos. O km 25, em Três Coroas, onde ocorreu a ruptura do pavimento, é o único trecho afetado que apresenta algum problema no momento. Porém, apesar do dano, o trânsito está com fluxo no sistema pare e siga, garantindo a passagem de todos os veículos que se deslocam pela rodovia.

Muçum

Essa ação busca melhorar a trafegabilidade para os veículos de emergência e para a população que se desloca entre Muçum, Vespasiano Corrêa, Dois Lajeados e Guaporé. A previsão de conclusão é de até 12 dias. Paralelamente, a EGR está planejando a reconstrução do trecho danificado, elaborando uma licitação para esse fim.

O diretor-presidente da EGR, Luís Fernando Vanacôr, afirmou que a atuação da empresa visa qualificar a mobilidade, agilizar uma alternativa e ampliar a segurança dos usuários diante das adversidades climáticas. “A EGR está dedicando esforços significativos para reconstruir segmentos vitais para os serviços emergenciais e para conectar as comunidades afetadas”, destacou.

