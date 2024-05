Rio Grande do Sul Nível do Guaíba cai abaixo do pico de 1941; veja a tendência para a enchente

Por Redação O Sul | 17 de maio de 2024

O processo de baixa do Guaíba será lento e gradual, fazendo com que a enchente demore a terminar. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

O nível do Guaíba continua com uma trajetória consistente e muito bem-vinda de baixa e que se iniciou durante essa sexta-feira (17). A medição da régua do Cais Mauá indicava às 21h15 que o Guaíba estava em 4,58 metros.

Com isso, o nível, ao longo do dia, finalmente caiu abaixo da marca máxima de 4,76 metros, até esta cheia a maior da história, alcançada na primeira semana de maio de 1941, na grande enchente daquele ano.

O valor atual está mais de meio metro abaixo do valor máximo do repique da cheia, atingido na noite da terça-feira (15). O pico da enchente, entretanto, ocorreu na primeira onda de vazão, no dia 3 de maio, quando a cota atingiu 5,35 metros.

A MetSul Meteorologia reforça reiteradamente que a enchente vai se prolongar ainda por muito tempo e que Porto Alegre vai começar junho ainda sob condições de cheia no Guaíba com áreas da cidade ainda com água.

Por que é o começo do fim, mas o final ainda está relativamente distante? Estamos sob a maior cheia já documentada em 150 anos de medições no Guaíba. O pico do começo do mês foi mais de meio metro superior ao de 1941. A enchente de 1941 durou mais de um mês e foi menor do que a atual.

O Guaíba, mesmo baixando, ainda está 1,70 metro da cota de transbordamento e quase três metros acima da cota de cheia. Vai chover ainda neste mês e haverá dias com vento Sul, o que não deve levar a um novo máximo nesta enchente, mas em alguns momentos retardará o caminho da normalização com altas temporárias.

Dias

Há possibilidade de chuva por vezes moderada a forte na área do Guaíba e nas bacias dos rio contribuintes entre terça e quinta da semana que vem, o que pode gerar pequena elevação ou frear o ritmo de baixa.

Há o agravante da Lagoa dos Patos que está com nível muito acima do normal, o que torna a baixa do Guaíba mais lenta. Com o grande volume de água que já desceu para o Sul e com que ainda se espera de chuva, o processo de baixa do Guaíba será lento e gradual, fazendo com que a enchente demore a terminar.

