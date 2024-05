Geral Deputados gaúchos atuarão junto à Defesa Civil para monitorar estragos causados pelas chuvas

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2024

O presidente da Assembleia Legislativa do RS, deputado Adolfo Brito (PP), encaminhou ao governador Eduardo Leite ofício informando a criação de Grupo de Trabalho. (Foto: Rodrigo Rodrigues/AL-RS)

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado Adolfo Brito (PP), por deliberação da Mesa Diretora, encaminhou ao governador Eduardo Leite ofício informando a criação de Grupo de Trabalho (GT) que atuará junto à Defesa Civil, tendo em vista a situação de fortes e frequentes chuvas e suas consequências nos municípios e na população gaúcha. O grupo parlamentar deverá acompanhar os trabalhos da Defesa Civil na interlocução entre o Parlamento e o Executivo na coleta de informações e busca de soluções para mitigar os problemas enfrentados, conforme consta no ofício.

O Grupo de Trabalho tem como integrantes a deputada Delegada Nadine (PSDB) e os deputados Elton Weber (PSB) e Dr. Thiago Duarte (União), sendo que a parlamentar será a coordenadora da equipe.

A Assembleia Legislativa cancelou a sessão plenária deliberativa na terça-feira, liberando os parlamentares para acompanharem a situação de suas regiões. “Estamos sensibilizados com a situação que se desenvolve desde segunda-feira. Temos rodovias bloqueadas, pontes arrastadas, municípios afetados novamente por enchentes e desabamentos, pessoas sofrendo. Mas temos fé e esperança que vamos superar esse momento.”, declarou o presidente.

A deputada Delegada Nadine observou que o objetivo do GT é que os parlamentares tenham um canal oficial e ágil de troca de informações com a Defesa Civil. “Com o Grupo de Trabalho poderemos repassar informações aos deputados sobre as medidas que estão sendo tomadas nas diferentes regiões, e de que maneira podemos prestar auxílio aos municípios e à população”.

Governador

Em outra frente, o governador Eduardo Leite reuniu-se na manhã dessa quinta-feira (2) com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e uma equipe de ministros na Base Aérea de Santa Maria, na Região Central do Estado. Leite apresentou um panorama dos efeitos do evento meteorológico de proporções históricas que atingiu o Rio Grande do Sul e das ações de salvamento que estão em curso.

No encontro, como uma medida emergencial, ficou decidida a criação de uma Sala de Situação integrada, sob coordenação do comandante militar do Sul, general Hertz Pires do Nascimento, para organizar as operações de resgate em todas as regiões atingidas.

“Precisamos de todos os recursos técnicos e humanos para salvar vidas neste momento. Estamos testemunhando um desastre histórico, infelizmente. Os prejuízos materiais são gigantescos, mas nosso foco neste momento são os resgates. Ainda há pessoas aguardando o socorro”, disse Leite, que destacou as dificuldades meteorológicas ainda existentes, que retardam as operações.

Acompanhado pelo secretário de Desenvolvimento Social, Beto Fantinel, o governador também indicou a necessidade de suporte para as operações de atendimento assim que as condições permitirem. “Vamos precisar de apoio logístico para chegar às comunidades com abastecimento e auxílio com comida e remédios”, explicou Leite. “Os apelos que faço têm a ver com a angústia que sinto diante da situação do Estado.”

Também estiveram presentes os ministros da Casa Civil, Rui Costa, dos Transportes, Renan Filho, do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, das Cidades, Jader Filho, e da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta.

Deputados gaúchos atuarão junto à Defesa Civil para monitorar estragos causados pelas chuvas

