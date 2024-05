Porto Alegre Saiba onde fazer doações para as vítimas das chuvas em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2024

A distribuição dos donativos será realizada pela Defesa Civil e Gabinete da Primeira-Dama. Foto: Julio Ferreira/PMPA

Interessados em ajudar as vítimas da chuva em Porto Alegre podem levar suas doações em sete locais. Conforme a prefeitura, os itens mais necessitados são colchões e lençóis de solteiro, fronhas, roupas e calçados infantis, produtos de higiene e limpeza (sabonetes, escova e pasta de dente, papel higiênico, shampoo, toalhas de banho) água, copos plásticos e ração para cães e gatos.

As doações serão encaminhadas para o depósito da Defesa Civil Municipal, localizado na rua La Plata, 693, que funciona 24 horas. A distribuição dos donativos será realizada pela Defesa Civil e Gabinete da Primeira-Dama.

A população pode contribuir com doações para as pessoas que tiveram prejuízos decorrentes da chuva. Além do depósito da Defesa Civil, os itens podem ser entregues na Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs), na avenida Ipiranga, 5.311, das 9h às 18h, e no Auditório Araújo Vianna, quando o espaço estiver aberto para shows.

Grêmio e Internacional também participam da corrente de solidariedade. As entregas na Arena do Grêmio podem ser feitas das 9h às 18h, pelo portão 6. No CT Cristal, na avenida Diário de Notícias, 915, em frente ao Barra Shopping, das 9h às 18h; no Estádio Olímpico, no Largo Patrono Fernando Kroeff, 1, das 9h às 18h, e no CFT Hélio Dourado, na Estrada Municipal Conde, 8.500, em Eldorado do Sul, das 9h às 17h, de segunda à sexta-feira. O Internacional está em parceria com o Banco de Alimentos da Fiergs e as doações podem ser entregues das 8h às 18h no Gigantinho.

As doações também podem ser entregues no Shopping Iguatemi (avenida João Wallig, 180), no Concierge, localizado no 2° piso, acesso A, de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados das 11h às 20h.

