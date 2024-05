Porto Alegre Abrigos temporários da prefeitura de Porto Alegre acolhem mais de 100 pessoas

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2024

Ao todo, três estruturas foram montadas na cidade. Foto: Julio Ferreira/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre registra aumento no número de acolhidos em abrigos temporários na tarde desta quinta-feira (2), em razão da elevação do nível do Guaíba. Conforme a Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), 106 pessoas estão nas três estruturas montadas pelo órgão no início da tarde.

Destas, 47 permanecem no Centro Social Padre Leonardi, na Restinga – sendo 29 adultos e 18 crianças. Outras 45 estão no Pepsi On Stage, onde está concentrado o acolhimento aos moradores das Ilhas, incluindo 27 adultos e 18 crianças. Já o Clube dos Correios, na Ponta Grossa, recebe 14 pessoas: 12 adultos e duas crianças.

“Estamos nas Ilhas apelando para que as pessoas saiam de casa. Uma coisa é sair durante o dia. Às vezes, durante a noite, isso pode não ser possível. Aceitem os convites dos amigos, da família e da prefeitura, porque a situação deve se agravar”, disse o prefeito Sebastião Melo.

A Defesa Civil Municipal participou do atendimento a 241 ocorrências nesta quinta-feira. As solicitações de retirada das residências representam o maior número de chamados: 160. Os agentes atuaram, ainda, em 23 episódios de dano a telhados e 58 vistorias por risco de desabamento, ou deslizamento.

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) fechou seis das oito comportas do Cais Mauá durante a manhã. O órgão atua para interromper o acesso também aos portões 1 e 2, localizados entre o Gasômetro e Embarcadero. O Exército auxilia na colocação de sacos de areia para reforço da proteção.

A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura vistoriou todas as pontes da avenida Ipiranga. Segundo os técnicos da pasta, a via não apresenta nenhum problema além do talude – que cedeu em três pontos nos últimos dias, motivando alterações no trânsito do sentido Centro/bairro.

Ainda em relação ao trânsito, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) registra 48 ocorrências em aberto. Destas, 23 ocasionam o bloqueio total e nove o bloqueio parcial das vias. Outros 128 chamados foram encerrados pelo órgão, que também atua no traslado dos usuários da Trensurb entre as estações Farrapos e Mercado.

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) interditou os decks e a passarela do trecho 1 da Orla do Guaíba.

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Smsurb) teve 18 ocorrências de quedas de árvores relacionadas à chuva nesta quinta-feira. Destas, sete permanecem em atendimento pelas equipes da pasta.

