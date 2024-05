Porto Alegre Aberto em Porto Alegre abrigo exclusivo para pessoas idosas

Por Redação O Sul | 17 de maio de 2024

Espaço disponibiliza, inicialmente, 36 vagas para pessoas com 65 anos ou mais. (Foto: Julio Ferreira/PMPA)

A prefeitura de Porto Alegre abriu nessa sexta-feira (17), um abrigo exclusivo para idosos que tiveram de sair de suas casas em razão da enchente. O espaço disponibiliza, inicialmente, 36 vagas para pessoas com 65 anos ou mais.

Os encaminhamentos ao local, que irá funcionar na avenida João Pessoa, serão feitos exclusivamente pelas equipes da prefeitura, que farão busca ativa nos abrigos regulares para identificar pessoas desta faixa etária que podem ser levadas ao novo espaço. Não haverá recebimento direto no espaço.

Esta é uma iniciativa da Central de Abrigos da prefeitura e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS) em parceria com o Colégio Farroupilha, que fornece apoio para a estrutura.

Será o quarto abrigo com atendimento exclusivo para públicos segmentados. Além do espaço para idosos, desde o último dia 11 de maio há outros três abrigos com atendimento exclusivo para mulheres.

Corredor humanitário

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, anunciou nessa sexta a liberação do corredor humanitário, de forma experimental, para veículos de passeio no horário da meia-noite às 5h da manhã. A circulação já é possível. A partir desta segunda-feira (20), está permitida também a passagem de vans escolares, sem restrição de horário.

“Temos monitorado o movimento pelas câmeras e no local com os agentes de fiscalização. O fluxo de veículos está bastante tranquilo, o que possibilitou fazer essas duas liberações. Reforçamos, no entanto, que é fundamental o uso por veículos com o foco no suprimento dos bens essenciais à vida e à saúde dos porto-alegrense”, afirma o diretor-presidente da EPTC, Pedro Bisch Neto.

Na quinta (16), primeiro dia com o fluxo de veículos nos dois sentidos, sem a intervenção manual dos agentes de trânsito da EPTC, o corredor apresentou um aumento de 50% na circulação.

Sem restrição de horário, o uso é exclusivo para caminhões com suprimentos para abrigos, hospitais, mercados e farmácias, viaturas em serviço e identificadas como prefeitura de Porto Alegre, governo do RS, governo federal e Forças Armadas, ambulâncias, viaturas de segurança, profissionais da área médica em atividades essenciais, vans escolares e ônibus intermunicipais e metropolitanos.

Tanto os ônibus metropolitanos quanto os intermunicipais precisam, para acessar o corredor, de um adesivo, que foi disponibilizado pela prefeitura às empresas e deverá ser colado no para-brisa dianteiro dos veículos.

Operação

No sentido Litoral-Porto Alegre, o acesso é monitorado pela Polícia Rodoviária Federal no quilômetro 94 da BR-290. No sentido inverso, a EPTC está posicionada na avenida Paulo Gama com a Osvaldo Aranha, orientando os motoristas. Pontos de monitoramento verificam a altura dos caminhões, já que há limitação de 4,2 metros devido à passagem pelo Túnel da Conceição.

No sentido Litoral-Capital, o motorista vem da Freeway, desce o viaduto, acessa o trecho de pedras do corredor e, depois, entra na Sarmento Leite, Osvaldo Aranha ou João Pessoa. No sentido Capital-Litoral, o motorista segue pela Osvaldo Aranha, acessando a Sarmento Leite na contramão, vai pelo Túnel da Conceição pela contramão e, depois, passa pelo trecho de pedras do Caminho Humanitário até chegar à avenida Castelo Branco.

