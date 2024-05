Porto Alegre Movimento nacional de turismo lança campanha de doações para Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de maio de 2024

Aeroporto Salgado Filho está com operações suspensas até pelo menos o fim deste mês. (Foto: Ricardo Stuckert/Presidência da Republica)

Secretarias municipais de turismo e entidades promotoras de eventos do País estão unidas em uma campanha nacional para ajudar o RS e Porto Alegre. Nessa sexta-feira (17), a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Júlia Evangelista Tavares, participou, com mais 30 representantes, da reunião que apresentou o movimento solidário “Eventos Unidos – Rio Grande do Sul”.

“Porto Alegre agradece a solidariedade que tem recebido. O turismo da cidade foi muito prejudicado. Depois que conseguirmos nos recuperar, precisaremos novamente do apoio de todos para focarmos na promoção turística e atração de visitantes”, destaca Júlia.

A campanha destinará parte dos donativos aos atingidos pela enchente na Capital. A ação é realizada pela Associação Nacional dos Secretários e Dirigentes Municipais de Turismo (ANSEDITUR), Associação Brasileira de Empresas de Eventos (ABEOC Brasil) e União Brasileira de Feiras e Eventos de Negócios (UBRAFE). Os pontos de coleta dos donativos estarão espalhados pelos eventos de turismo que acontecerão em todo o Brasil.

Campanha

Diante da situação de calamidade que o Estado do Rio Grande do Sul passa desde o início do mês de maio, por conta das chuvas e enchentes que atingem diversas cidades, o Turismo vem sendo fortemente afetado. O aeroporto de Porto Alegre está fechado por tempo indeterminado e as companhias aéreas nacionais não estão voando, até pelo menos 30 de maio, à capital gaúcha.

A Anac, nesta semana, determinou que as aéreas, inclusive, suspendam as vendas das passagens para POA por conta da tragédia. Com isso, as empresas, então, criaram malhas aéreas emergenciais, com voos para outras cidades gaúchas e de Santa Catarina.

Também estão flexibilizando suas regras de remarcação, oferecendo reembolso integral ou que os bilhetes sejam remarcados gratuitamente.

Companhias internacionais que voam ou têm conexão para Porto Alegre também facilitaram as regras para quem tinha voos próximos para um dos destinos mais atingidos do RS.

Para que o Turismo não seja ainda mais afetado, entidades do setor, como Abav Nacional, Braztoa e o Ministério do Turismo, estão

reforçando a importância de não cancelar as viagens para o Rio Grande do Sul e, sim, remarcar para um momento em que as coisas

estejam mais estabilizadas.

“Se você tem viagem marcada para o Rio Grande do Sul, nós temos um pedido especial: ajude a manter o Turismo vivo e apoie a recuperação

da região! A Abav-RS está solidária com o Rio Grande do Sul neste momento difícil e está comprometida em apoiar os esforços de recuperação e assistência à comunidade local. A Abav Nacional apoia essa iniciativa e compartilha com todos a chave Pix (financeiro.rs@abav.com.br) da Abav-RS para doações. Qualquer valor é bem-vindo e será integralmente destinado para ações de apoio e recuperação da região. Vamos nos unir nessa causa! Juntos podemos fazer a diferença. Ao apoiar a recuperação do Rio Grande do Sul, estamos fortalecendo o Turismo e ajudando as pessoas a reconstruírem suas vidas”, diz nota da Abav-RS.

