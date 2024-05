Rio Grande do Sul Lula faz balanço com ministros sobre o RS e brinda dois anos de casamento

Por Redação O Sul | 19 de maio de 2024

Desde o início da tragédia cimática no RS, o presidente Lula esteve três vezes aqui no Estado. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com oito ministros nesse sábado (18) no Palácio da Alvorada para fazer um balanço das ações do governo federal de ajuda à reconstrução do Rio Grande do Sul e para discutir medidas a serem adotadas. Após o encontro, houve um almoço em que o presidente brindou seus dois anos de casamento com a primeira-dama Janja Lula da Silva.

A atividade não estava nas agendas oficiais dos ministros presentes, tampouco na do presidente. Os convidados levaram familiares, como foi o caso do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, que foi acompanhado de sua mulher, Vera Brennand. Apesar do tom de informalidade, os ministros foram convidados para tratar de medidas de apoio aos gaúchos. O almoço começou por volta de 12h30 e se estendeu até 16h40.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse na sexta-feira (17) que o governo anunciaria novas ações na próxima semana, como a que visa a manutenção de empregos na região, além da permanência de empresas industriais no Estado.

Os ministros Paulo Pimenta (Reconstrução do Rio Grande do Sul) e Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional) tiveram uma reunião separada com Lula nesse sábado para atualizar o presidente sobre as últimas ações do governo federal no Estado. Ambos estiveram no Rio Grande do Sul durante a semana.

Reconstrução

Góes disse que o presidente destacou a importância da criação da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul para aprimorar a relação direta do governo federal com a gestão estadual e as administrações municipais. Pediu também a intensificação das ações no Estado e o estrito cumprimento da legislação. Recomendou também reforçar as equipes dos ministérios no Estado.

Estavam presentes na reunião do sábado os ministros:

Fernando Haddad – Fazenda;

Esther Dweck – Gestão e Inovação em Serviços Públicos;

José Múcio – Defesa;

Waldez Góes – Integração e Desenvolvimento Regional;

Renan Filho – Transportes;

Alexandre Padilha – Relações Institucionais;

Paulo Pimenta – Reconstrução do Rio Grande do Sul;

Márcio Macêdo – Secretaria Geral da Presidência.

Brinde ao aniversário de casamento

Durante o almoço Lula lembrou dos dois anos de casamento com Janja e fez um pequeno brinde. O casamento foi realizado em São Paulo em 18 de maio de 2022. A cerimônia teve a presença de políticos, artistas e famosos. Relembre aqui.

Pela manhã, a primeira-dama participou de um ato na Base Aérea de Brasília que marcou o envio de 20 toneladas de ração e outros materiais para pets no RS. As informações são do Poder 360.

