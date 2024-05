| Animais morrem afogados em loja de rede de pet shops alagada em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 19 de maio de 2024

Em nota a empresa afirma que deixou os animais em condições, contando com um retorno mais rápido ao local. (Foto: Reprodução)

A Cobasi confirmou, nesse sábado (18), a morte de animais que estavam dentro de uma das lojas, localizada no Shopping Praias Belas, em Porto Alegre. O local ficou alagado após fortes chuvas e enchentes que atingiram a região. Não há informações sobre quantos bichos estavam no estabelecimento.

A confirmação ocorreu após publicações sobre mortes dos animais circularem pelas redes sociais. Em uma delas, a advogada Vanessa Garbini expôs a situação em seus Stories.

“Como vocês leram, os animais da Cobasi Praia de Belas morreram afogados. As autoridades alertaram para os alagamentos, naquela região chegaram um tempo depois. Eu mesma andei de carro por lá para levar doações. Animais não deveriam sequer ser vendidos”, escreveu.

A loja está localizada no subsolo do shopping, e, conforme sua assessoria, o local precisou ser deixado de “forma emergencial, seguindo as orientações das autoridades locais”.

Ainda segundo a empresa, quando os funcionários saíram de lá, “foi garantido que os animais estivessem seguros e com o necessário para a sobrevivência até o retorno dos colaboradores”, que era considerado breve.

“Mas a tragédia foi sem precedentes e, apesar das tentativas constantes da empresa nos últimos dias, não foi possível o acesso seguro à loja devido ao nível da água. É com pesar que a Cobasi comunica a perda das vidas dos animais que estavam no local”, declarou. Os animais eram roedores, aves e peixes.

A assessoria informou, por fim, que a loja continua submersa e sem possibilidade de acesso. “A empresa seguirá atuando com as ONGs de proteção animal, da região e de todo o País, para salvar as vidas que pudermos, enquanto lamentamos aquelas que não pudemos salvar”, finaliza.

Confira a nota na íntegra:

“A loja Cobasi Praia de Belas teve de ser deixada de forma emergencial, seguindo as orientações das autoridades locais. Foi garantido que os animais estivessem seguros e com o necessário para a sobrevivência até o retorno dos colaboradores que considerávamos ser breve. Mas a tragédia foi sem precedentes e, apesar das tentativas constantes da empresa nos últimos dias, não foi possível o acesso seguro à loja devido ao nível da água. É com pesar que a Cobasi comunica a perda das vidas dos animais que estavam no local. A empresa seguirá atuando com as ONGs de proteção animal, da região e de todo o país, para salvar as vidas que pudermos, enquanto lamentamos aquelas que não pudemos salvar.” As informações são do portal de notícias Terra.

