Por Redação O Sul | 19 de maio de 2024

Entrega das cestas básicas estão ocorrendo nas subprefeituras ou em locais de referência nas regiões. (Foto: Cesar Lopes/ PMPA)

A Central Logística de distribuição instalada pela prefeitura no Complexo Cultural do Porto Seco, na Região Norte, que recebe doações de grande porte e aquisições feitas pela administração municipal, está abastecendo as entregas feitas pelas subprefeituras e na distribuição domiciliar. Do pavilhão de aproximadamente 1,1 mil metros quadrados, saem as entregas diretas feitas pelas subprefeituras para a distribuição domiciliar aos cidadãos que estão acolhendo em suas casas os parentes e amigos atingidos pela enchente.

As ações descentralizadas de entrega de cestas básicas estão ocorrendo nas subprefeituras ou em locais de referência nas regiões, com divulgação prévia de data, hora e endereço. Para a retirada dos donativos, um cadastro é preenchido na hora, com identificação e endereço, informando quantas pessoas está abrigando. As entregas são feitas por servidores públicos e voluntários, conforme ordem de chegada, enquanto durarem as cestas.

Desde o início da operação, 9,1 mil donativos chegaram a quem está acolhendo em casa pessoas atingidas pela enchente. A iniciativa envolveu 15 regiões, alcançando 79 bairros da cidade. Uma segunda etapa já foi iniciada com novas entregas nas regiões. As ações não serão realizadas nas Ilhas e Humaitá-Navegantes, pois os territórios estão prejudicados pelo alagamento.

A prefeitura realizou nesse final de semana a entrega de 10,6 mil cestas básicas para abrigos familiares no Extremo-Sul, Cristal e Glória. Foram destinados 1,5 mil kits de alimentos, 500 para cada região. Também foram entregues cobertores. Os bairros atendidos foram: Belém Novo, Chapéu do Sol, Lageado, Lami, Ponta Grossa, Cristal, Belém Velho, Cascata, Glória.

Entrega domiciliar

As famílias que se voluntariaram a abrigar pessoas afetadas pela enchente, no modelo denominado abrigo familiar, receberão em suas casas os suprimentos para auxiliar na manutenção da estadia dos desabrigados. Para tanto, é preciso fazer o cadastro no serviço 156, na opção 3 – Doações (Enchente). As entregas estão sendo feitas pelo poder público, em parceria com o 8ª Batalhão de Logística do Exército Brasileiro, a partir da demanda e disponibilidade.

A Central Logística também abastece duas estruturas geridas pela prefeitura: o ginásio do Departamento Municipal de Habitação (Demhab) – que aceita todo tipo de doação, de pequeno e médio portes, menos produtos perecíveis – e a sede da Defesa Civil, que não recebe mais doações e passará a integrar a rede de distribuição da Central Logística.

