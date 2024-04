Goleiros: Rochet, Fabricio e Anthoni

Laterais: Bustos, Mallo, Renê e Bernabei

Zagueiros: Igor Gomes, Robert Renan, Mercado e Vitão

Volantes: Rômulo, Bruno Gomes, Bruno Henrique, Thiago Maia e Matheus Dias

Meias: Gustavo Prado, Gabriel Carvalho e Mauricio

Atacantes: Borré, Lucca, Wesley

O confronto com o Delfín será disputado nesta quinta-feira (25), às 23h (horário de Brasília), no Estádio Jocay, em Manta, no Equador. O Inter é o terceiro colocado do Grupo C na Sul-Americana, com dois pontos.