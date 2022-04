Economia Ação social abre 400 vagas para curso gratuito de gestão de negócios para mulheres

Por Redação O Sul | 1 de abril de 2022

Projeto selecionará até 13 de abril mulheres de todo o Brasil para alavancarem seus negócios por meio de um programa de formação online.

Estão abertas até 13 de abril as inscrições para a terceira edição do #EmpreendeNoZap, programa de formação do Consulado da Mulher que oferece suporte para mulheres de todo o País desenvolverem seus negócios. Serão selecionadas 400 empreendedoras para uma jornada de conhecimento que será aplicada pelo WhatsApp.

O curso terá duração de doze semanas e contará com mentorias de voluntários da Whirlpool e outros parceiros. A trilha de conteúdo contemplará temas de gestão administrativa e financeira, marketing, vendas, pessoas, formalização e gênero. As selecionadas receberão vídeos e exercícios pelo WhatsApp e, a cada semana, terão que participar de atividades pelo aplicativo que contribuirão para o processo de formação.

O Consulado busca por mulheres com renda familiar de, no máximo, um salário mínimo por membro da família e que tenham negócio informal ou empresa constituída com no mínimo três meses de existência nos ramos de alimentação, lavanderia ou áreas semelhantes.

Além do desenvolvimento das capacidades de administração, as 50 mulheres com maior pontuação nos cursos também estarão aptas a concorrer ao programa de mentoria do Consulado da Mulher, com encontros online com o corpo de colaboradores da Whirlpool.

Para participar do processo seletivo, é preciso preencher a ficha de inscrição online disponível neste link. As participantes passarão por uma seleção, que levará em consideração os pré-requisitos, a ordem de inscrição (as primeiras terão prioridade), menores rendas per capita e avaliação da resposta à pergunta: “Por que você tem interesse em participar do Programa de Formação #EmpreendeNoZap?”.

As mulheres selecionadas receberão uma mensagem pelo WhatsApp no dia 18 de abril.

