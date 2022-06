Rio Grande do Sul Acesso a Pinheirinho do Vale, no Norte do Rio Grande do Sul, tem primeiros quilômetros pavimentados

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2022

Obra executada pelo Daer conta com investimento de R$ 23 milhões do programa Avançar Foto: Divulgação/Daer Obra executada pelo Daer conta com investimento de R$ 23 milhões do programa Avançar Foto: Divulgação/Daer

O Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) executa obras do acesso municipal a Pinheirinho do Vale, no Norte do Rio Grande do Sul. Os primeiros quatro quilômetros da ERS-528 já estão com o pavimento implantado.

No total, foram liberados R$ 23 milhões do Tesouro do Estado para o asfaltamento dos 18 quilômetros que ligam o município a Palmitinho. A obra está incluída nas 28 ligações asfálticas atendidas pelo programa Avançar, do governo estadual.

“Estamos com diversas frentes de serviços em atividade na ERS-528, com o intuito de entregarmos pelo menos metade desse trajeto pavimentado ainda em 2022”, afirma o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino.

