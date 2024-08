Brasil Acidente aéreo que vitimou 61 pessoas é o quinto mais fatal em solo brasileiro

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2024

A aeronave tinha como destino Guarulhos. Foto: Reprodução A aeronave tinha como destino Guarulhos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um avião com 57 passageiros e quatro tripulantes, totalizando 61 pessoas a bordo, caiu em um condomínio no bairro Capela, em Vinhedo (SP), na tarde desta sexta-feira (9). Não há sobreviventes. Conforme a Voepass Linhas Aéreas, antiga Passaredo, companhia aérea dona da aeronave, trata-se de um avião turboélice de passageiros, modelo ATR-72, que saiu de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos (SP).

O acidente é o maior do País em número de vítimas desde 2007, quando um avião atingiu edifício em São Paulo ao tentar pousar. Relembre as maiores tragédias aeronáuticas da história do Brasil.

– 17 de julho de 2007, São Paulo – 199 mortes: em acidente que marcou a aviação brasileira, um avião com 187 pessoas a bordo não conseguiu pousar na pista do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, atravessou a Avenida Washington Luís e bateu no prédio da TAM Express, resultando em 199 mortes, incluindo 12 pessoas que morreram após a colisão.

– 29 de setembro de 2006, Mato Grosso – 154 mortes: um Boeing da Gol bateu em um jato Legacy no ar e caiu, na região de Peixoto de Azevedo, a 692 km ao norte de Cuiabá.

– 8 de junho de 1982, Ceará – 137 mortes: um avião da Vasp, que viajava de São Paulo para Fortaleza, caiu ao se aproximar do aeroporto. O piloto desceu o Boeing 727 a 300 metros e não reagiu aos avisos do copiloto de que havia uma serra logo à frente.

– 31 de outubro de 1996, São Paulo – 99 mortos – Um Fokker 100, voo 402 da companhia aérea TAM, caiu dois minutos após a decolagem, destruindo oito casas no Jabaquara, na Zona Sul de São Paulo. Além dos 96 passageiros e tripulantes, três pessoas foram atingidas em terra e morreram.

Acidentes fora do Brasil

Pelo menos outros dois acidentes aéreos marcam a história da aviação brasileira. A queda do voo Air France 447, no Oceano Atlântico, com 228 mortos, e o voo da companhia aérea LAMIA, que transportava o time de futebol da Chapecoense.

– 1º de junho de 2009, Pernambuco (Oceano) – 228 mortes: o maior desastre aéreo em território brasileiro foi o do voo Air France 447, um Airbus A330-200 que fazia a rota Rio de Janeiro – Paris e desapareceu no meio do Oceano Atlântico, próximo ao Arquipélago de São Pedro e São Paulo, a 627 km de Fernando de Noronha.

– 29 de novembro de 2016, Colômbia – 71 mortes: o avião da companhia aérea LAMIA, que levava o elenco da Chapecoense e membros da imprensa brasileira para a final da Copa Sul-Americana, fez um pouso forçado na Colômbia que resultou em um acidente com apenas seis sobreviventes. Foi uma das maiores tragédias do futebol mundial.

2024-08-09