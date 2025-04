O ônibus pertence à viação Real Expresso, que divulgou uma nota lamentando o acidente. “A Real Expresso lamenta profundamente o ocorrido às 3h24min da madrugada de hoje [terça], envolvendo um de seus veículos na MG-223, próximo a Araguari. O ônibus, que havia saído de Anápolis (GO) às 20h30min de ontem [segunda] com destino a São Paulo, transportava 49 passageiros. Desde a ocorrência, nossas equipes foram mobilizadas imediatamente, incluindo profissionais especializados, para prestar apoio no local e junto a familiares”, afirmou a empresa.

“Estamos trabalhando em estreita colaboração com as autoridades responsáveis para investigar as causas do acidente e esclarecer todos os detalhes. Nesse momento, estamos concentrados no apoio às vítimas e às suas famílias. Para familiares e pessoas que buscam mais informações sobre os passageiros, disponibilizamos nosso canal de atendimento 24 horas através do telefone 08007281992, que está à disposição para fornecer todo o suporte necessário”, prosseguiu a Real Expresso.