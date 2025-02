Um acidente envolvendo um caminhão e um ônibus que transportava universitários deixou 12 mortos e 19 feridos na rodovia Waldir Canevari (SP-355/330), na região de Ribeirão Preto (SP), na noite de quinta-feira (20)

O ônibus levava estudantes da Unifran, em Franca (SP), para o município de São Joaquim da Barra (SP), onde eles moravam.

De acordo com a Polícia Civil, além do motorista do ônibus, havia 29 passageiros no veículo. No caminhão, estava apenas o motorista, que foi preso em flagrante por omissão de socorro, homicídio e lesão corporal após deixar o hospital. Ele tinha saído de Onda Verde (SP) e seguiria para Itaú de Minas (MG).