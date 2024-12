Brasil Acidentes de trânsito no Brasil relacionados à embriaguez aumentam em 2024

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2024

Entre janeiro e novembro deste ano foram registrados 3.507 acidentes. (Foto: Divulgação/Detran-RS)

Entre janeiro e novembro de 2024, o Brasil contabilizou 3.507 acidentes de trânsito relacionados à embriaguez ao volante, o que resultou em 178 mortes e 2.828 feridos. Esse número representa um aumento de 7% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Apesar do crescimento nos acidentes, o total de pessoas detidas por dirigir sob efeito de álcool foi de 3.695, o que indica uma queda de 7,3% em relação a 2023.

Desde 2008, a Lei Seca tem sido uma importante ferramenta no combate à condução sob influência de álcool, estabelecendo a proibição de qualquer quantidade de bebida ao dirigir. As penalidades para quem desrespeita essa legislação incluem multas elevadas e outras sanções rigorosas.

A aplicação dessa lei é fundamental para a segurança nas estradas brasileiras. Durante a operação especial de fim de ano, que ocorreu entre os dias 20 e 25 de dezembro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou um total de 68 mil testes de alcoolemia. Como resultado, 1.565 motoristas foram autuados e 97 foram detidos por dirigirem embriagados. Essas ações visam coibir comportamentos irresponsáveis nas estradas durante um período em que o tráfego tende a aumentar.

Operação de fim de ano

Durante o período de 20 a 25 de dezembro, a PRF intensificou a fiscalização nas rodovias federais de todo país. Ao longo da Operação Natal, foram realizados 68 mil testes de alcoolemia. Como resultado, 1.565 condutores foram autuados por conta da perigosa combinação álcool + direção. Destes, 97 foram detidos por conta da constatação de dirigirem sob influência de álcool.

Para a semana da virada do ano, a corporação informou que realizará outra operação para evitar riscos nas pistas. Até as 23h59 desta quarta-feira (1), os policiais vão intensificar a fiscalização de alcoolemia.

“A Polícia Rodoviária Federal vai reforçar a fiscalização nas rodovias, mas é fundamental que os condutores saibam os riscos que a embriaguez ao volante provoca para todos que estão nas rodovias federais, e não misturem álcool e direção”, destacou Jeferson Almeida, coordenador-geral de Segurança Viária da PRF.

A Operação Ano Novo é mais uma das ações realizadas pela PRF no âmbito do Programa Rodovida, lançado este mês. Até o feriado de carnaval, o objetivo das instituições responsáveis pela fiscalização no trânsito, integrantes do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), é garantir a segurança viária, com a redução no número de mortes e feridos nas rodovias brasileiras.

