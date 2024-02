Geral Ações da empresa aérea Gol caem 27% em seu último pregão no Ibovespa

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2024

Companhia manterá atividades enquanto renegocia dívidas. (Foto: Divulgação)

O Ibovespa, principal índice de ações da bolsa de valores brasileira, a B3, fechou em queda nessa terça-feira (30), com destaque negativo para as ações da Gol Linhas Aéreas. Os papéis da companhia recuaram 27% no seu último pregão no índice – com perdas que chegaram a mais de 30% ao longo do dia.

A companhia foi retirada dos índices da B3 após ter iniciado seu processo de recuperação judicial nos Estados Unidos.

O início das reuniões de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos e a divulgação de dados econômicos e balanços corporativos de gigantes de tecnologia também ficaram no radar.

Ao final da sessão, o Ibovespa recuou 0,86%, aos 127.402 pontos. Com o resultado dessa quarta-feira, o Ibovespa acumulou recuo de 1,21% na semana e quedas de 5,06% no mês e no ano. Na véspera, o índice havia tido uma baixa de 0,36%, aos 128.503 pontos.

As ações da Gol Linhas Aéreas caíram 26,97%. Os papéis serão excluídos de todos os índices da B3 a partir desta quarta-feira (31). A decisão veio após a companhia iniciar seu processo de recuperação judicial nos Estados Unidos, na última quinta-feira (25).

Segundo a Gol, o objetivo do processo é reestruturar suas obrigações financeiras de curto prazo e “fortalecer sua estrutura de capital para ter sustentabilidade no longo prazo”. As dívidas da companhia são estimadas em R$ 20 bilhões.

De acordo com a B3, “a participação da empresa será redistribuída proporcionalmente aos demais integrantes da carteira com o pertinente ajuste nos redutores”.

“A GOLL4 segue negociada normalmente, mas passa a ser listada na B3 sob o título de “Outras Condições” a partir do pregão de 30/1/2024”, concluiu a B3.

A companhia aérea foi excluída do cálculo de dez indicadores da bolsa de valores brasileira. Os indicadores são os seguintes:

– Ibovespa;

– Índice Brasil Amplo (Ibra);

– Índice Brasil 100 (IBrX);

– Índice Carbono Eficiente (ICO2);

– Índice de Diversidade (IDVR);

– Índice de Governança Corporativa Trade (IGCT);

– Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada (IGCX);

– Índice de Ações com Tag Along Diferenciado (ITAG);

– Índice Valor (IVBX);

– Índice Small Cap (SMLL).

As informações são do portal de notícias G1 e da Agência Brasil.

