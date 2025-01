Porto Alegre Ações do 1º Batalhão de Polícia Militar coíbem crimes em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2025

Tráfico de drogas, receptação de veículos e recondução de foragidos ao sistema prisional foram reprimidos na capital gaúcha. Foto: Divulgação/1ºBPM Tráfico de drogas, receptação de veículos e recondução de foragidos ao sistema prisional foram reprimidos na capital gaúcha. (Foto: Divulgação/1ºBPM) Foto: Divulgação/1ºBPM

Nesta semana, diversas ações do 1º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Porto Alegre combateram o tráfico de drogas, receptação de veículos e recondução de foragidos ao sistema prisional.

Na segunda-feira (13), policiais do 1º BPM prenderam três homens e apreenderam dois adolescentes, no bairro Camaquã, por porte ilegal de arma e receptação de veículo. Eles estavam em um carro clonado, suspeito de envolvimento em duplo homicídio ocorrido na última semana no bairro Campo Novo. Foram apreendidas duas submetralhadoras de fabricação caseira, um revólver, uma pistola e munições.

No bairro Vila Nova, na terça (14), os policiais prenderam um homem de 44 anos por tráfico de drogas e cumprimento de mandado. Foram encontrados maconha, crack e R$ 150 com o indivíduo. Foi constatado que ele possui antecedentes criminais e estava foragido.

No mesmo bairro, policiais do 1º BPM prenderam um homem de 53 anos por roubo a pedestres. Ele foi detido por pessoas na rua após roubar a bolsa de uma mulher. O filho da vítima tentou agredir o suspeito com uma pedra. Ambos foram conduzidos para a delegacia.

Já no Menino Deus, os brigadianos do 1º BPM prenderam um homem de 45 anos e apreenderam um adolescente de 14 por receptação de veículo e tentativa de roubo a pedestre. Ao avistarem a viatura, os suspeitos abandonaram a moto e fugiram a pé. Durante a fuga, eles tentaram cometer um roubo a pedestre. Ambos foram conduzidos para a delegacia.

No Santa Tereza, três homens foram presos e um menor apreendido. Os homens tinham antecedentes graves e admitiram que planejavam um atentado no bairro. Com eles foram apreendidos duas pistolas, munições, uma moto, um carro clonado e roubado e quase R$ 500 reais em dinheiro.

Durante patrulhamento no bairro Cavalhada, policiais do 1º BPM realizaram a prisão de um homem de 39 anos em cumprimento de um mandado judicial. O mesmo ocorreu na madrugada desta quarta (15), quando um foragido do sistema prisional foi preso no bairro Ipanema.

O 1º Batalhão de Polícia Militar é a unidade mais antiga da Brigada Militar, também conhecido como Batalhão de Ferro. Situado no bairro Menino Deus, possui responsabilidade territorial sobre parte da zona Sul de Porto Alegre, em 21 bairros, subdividido em Três companhias, sendo a 1ª e 3ª Companhias de Polícia Ostensiva localizada na sede da unidade, com competência sob os bairros: Praia de Belas, Menino Deus, Medianeira, Santa Tereza e Cristal.

A 2ª Companhia de Polícia Ostensiva localizada na Avenida Wenceslau Escobar, n.º2751, atende os bairros: Teresópolis, Nonoai, Cavalhada, Camaquã, Tristeza, Jardim Isabel, Campo Novo, Espírito Santo, Guarujá, Ipanema, Pedra redonda, Serraria, Sétimo Céu, Vila Assunção, Vila Conceição e Vila Nova.

E a 4ª Companhia de Força Tática situada na sede do Batalhão de Ferro, atua em todo o território de responsabilidade do Batalhão.

2025-01-15