Porto Alegre Acolhimento emergencial à população de rua neste sábado em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











A rede municipal conta ainda com 240 vagas em albergues noturnos. Foto: Maria Emilia Portella/SMDS PMPA A rede municipal conta ainda com 240 vagas em albergues noturnos. (Foto: Maria Emilia Portella/SMDS PMPA) Foto: Maria Emilia Portella/SMDS PMPA

A ação emergencial para acolhimento de pessoas em situação de rua é retomada nesta sexta-feira (17) e no sábado (18), a partir das 19h, no Ginásio da Associação dos Funcionários do Departamento Municipal de Habitação (Demhab), na rua Conde D’Eu, 66, no bairro Santana. O serviço emergencial, realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS), Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), com apoio da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária (SMHARF), ocorre devido ao frio intenso, com previsão de chuvas.

A estimativa é que 60 pessoas sejam recebidas no ginásio, com possibilidade de chegar a 100. As pessoas que acessarem o local irão receber kit higiene, banho, jantar, lanche e café da manhã. A rede municipal conta ainda com 240 vagas em albergues noturnos. Estão ocupadas as 350 vagas das 13 pousadas, onde as pessoas em situação de rua podem permanecer por mais tempo, durante 24h.

A operação especial ocorreu durante quatro noites desde 31 de maio nos ginásios Tesourinha e da Associação dos Funcionários do Departamento Municipal de Habitação. Na última ação, em 11 e 12 de junho, a Rede de Acolhimento Municipal recebeu 242 pessoas em situação de rua. Os três albergues noturnos atenderam 175 pessoas, e o Demhab abrigou outras 67. Também seguiram ocupadas as 350 vagas das 13 pousadas.

Doações – A comunidade pode seguir realizando doações à Campanha do Agasalho e Alimento em 16 pontos já cadastrados na campanha.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre