Política Acompanhe em tempo real a apuração das eleições municipais

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Protocolos sanitários foram adotados para evitar a propagação do coronavírus durante a votação Foto: José Cruz/Agência Brasil Protocolos sanitários foram adotados para evitar a propagação do coronavírus durante a votação. (Foto: José Cruz/Arquivo/Agência Brasil) Foto: José Cruz/Agência Brasil

Em meio à pandemia de coronavírus, milhares de eleitores compareceram às urnas em todo o País, das 7h às 17h deste domingo (15), para escolher seus prefeitos, vice-prefeitos e vereadores.

Acompanhe aqui em tempo real a apuração dos votos em Porto Alegre e em outras cidades gaúchas. No Rio Grande do Sul, cinco municípios podem ter segundo turno: Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Pelotas e Santa Maria.

Os vencedores do pleito devem ser conhecidos até as 21h, segundo o TRE-RS (Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política