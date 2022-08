Expointer 1º Trófeu Destaques do Agro acontece nesta quinta (01), na Casa da Rede Pampa na Expointer

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2022

O evento tem início às 20h e será transmitido ao vivo pelo canal da TV Pampa no YouTube e pela Rádio Liberdade (83,3 FM e 99,7 FM) e retransmitido nas geradoras e retransmissoras no dia 11 de setembro. Foto: Anna Alves/O Sul Foto: Anna Alves/O Sul

Na próxima quinta-feira (01), ocorre a primeira edição do Troféu Destaques do Agro, na Casa da Rede Pampa, na 45ª Expointer. No evento, seis personalidades serão premiadas em cinco categorias representadas por seguimentos da agropecuária, como:

Destaque Boas Práticas Ambientais;

Destaque Pesquisa e Inovação;

Destaque Agroindústria Familiar;

Destaque Técnico Especialista em Agro;

Destaque Produtor Agro.

O prêmio é uma forma de reconhecer aqueles que trabalham pela promoção e disseminação de práticas sustentáveis e ações inovadoras que contribuam para o fortalecimento do agronegócio gaúcho. “Estaremos reconhecendo pessoas que tem feito algo pelo desenvolvimento do campo, gerando emprego, gerando renda, gerando desenvolvimento em diversas áreas. Tudo isso está sendo analisado dentro destes cinco prêmios, em um troféu que diz muito sobre o que nós temos aqui no estado”, destaca o vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto.

A iniciativa é promovida pela Rede Pampa e o Banrisul – e as entidades já projetam uma expansão da premiação para os próximos anos. O evento tem início às 20h e será transmitido ao vivo pelo canal da TV Pampa no YouTube e pela Rádio Liberdade (83,3 FM e 99,7 FM) e retransmitido nas geradoras e retransmissoras no dia 11 de setembro.

