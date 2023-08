Acontece ACPA e Sebrae-RS lançam projeto para transformar profissionais 60+ em mentores de jovens empreendedores

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











A iniciativa foi criada pela presidente da Associação Comercial de Porto Alegre, Suzana Vellinho. Foto: João Mattos Foto: João Mattos

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), em parceria com o Sebrae-RS, lançou um projeto de mentoria 60+ durante o MenuPOA, evento realizado nesta terça-feira (8).

A iniciativa foi criada pela presidente da ACPA, Suzana Vellinho, que apresentou a ideia ao diretor-superintendente do Sebrae-RS, André Godoy, o qual assumiu e endossou o desenvolvimento dessa mentoria com os candidatos. A proposta tem como objetivo oportunizar a pessoas com mais de 60 anos o compartilhamento de suas experiências profissionais com outras mais jovens.

“Percebi que existem muitos profissionais com mais de 60 anos que possuem uma enorme bagagem e que não são aproveitados no mercado de trabalho. Esse projeto chega para ocupar a mente dessas pessoas, aumentar a autoestima e mantê-las ativas”, explicou Suzana.

O Sebrae-RS contratou uma consultoria especializada para a aplicação de dois módulos de capacitação, que se dividem em seis horas cada. Os dois encontros serão presenciais e o projeto está na fase de inscrições, que são gratuitas e limitadas. Os inscritos passarão por um processo seletivo com a psicóloga Márcia Araujo Santos, conselheira da ACPA. As inscrições podem ser feitas através da plataforma Sympla até o dia 8 de setembro.

Os módulos contemplam as seguintes áreas: mentoria para crescimento do negócio (faturamento e resultado), mentoria em áreas do negócio (operações, marketing, finanças e recursos humanos), mentoria para reestruturação estratégica, tática ou operacional e mentoria para a estruturação de novos negócios.

Para o diretor-superintendente do Sebrae-RS, André Godoy, a ação é inovadora e deve oportunizar a mulheres e homens com mais de 60 anos a partilha de conhecimentos acumulados. “Tão importante quanto fatores técnicos são suas jornadas de vida. O que queremos mesmo é que quem tem muito mais do que idade – tem energia, motivação e propósito -, continue sua obra de vida por meio de empreendedores que possam absorver a bagagem inestimável de suas trajetórias”, destacou.

Foram convidados para serem embaixadores do projeto duas personalidades ligadas ao mundo empresarial e acima dos 60 anos: Jorge Gerdau Johannpeter, presidente do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo, e Wilma Resende Araujo Santos, empreendedora e mentora na área de governança da Junior Achievement. Plenamente ativos, ambos vão dividir suas experiências com os selecionados, alinhando potencial com entusiasmo para fazer com que estas e outras pessoas possam aprender através da vivência corporativa e pessoal.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/acpa-sebrae-lancam-projeto-60-mentores/

ACPA e Sebrae-RS lançam projeto para transformar profissionais 60+ em mentores de jovens empreendedores

2023-08-08