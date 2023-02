Esporte Acusado de estupro, Daniel Alves muda versão: jogador contou pela terceira vez uma história diferente

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2023

Daniel Alves está preso desde 20 de janeiro respondendo por uma denúncia de estupro. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Preso desde 20 de janeiro em Barcelona acusado de estuprar uma mulher em uma boate no final de 2022, Daniel Alves relatou uma nova versão do que aconteceu na noite. Inicialmente, o jogador havia afirmado que a jovem que denunciou o caso havia feito sexo oral nele, mas agora o atleta admitiu que houve penetração vaginal. É a terceira versão que o lateral conta sobre os fatos que aconteceram em 30 de dezembro. As informações são do site espanhol El Tiempo.

Na semana passada, a defesa de Alves entrou com um pedido para que o jogador respondesse em liberdade o inquérito e criticou a prisão determinada pela juíza do caso. Em resposta, a magistrada afirmou que havia “indícios suficientes” de que aconteceu um estupro, e não acolheu o pedido, afirmando que havia o risco de o atleta fugir do país.

Os exames feito na jovem no mesmo dia da denúncia já haviam comprovado a penetração vaginal, além de encontrar marcas de mordidas, arranhões e hematomas no corpo da mulher. A defesa de Daniel Alves segue afirmando que a relação dos dois foi consensual.

Esposa decide mudar de país

A modelo Joana Sanz, esposa do jogador Daniel Alves, quer superar de vez o momento que está vivendo com o marido na cadeia e a perda da mãe. Para isso, tomou uma decisão drástica.

De acordo com o jornalista espanhol Carlos Quílez, a viagem que ela fez na última semana para Paris não tinha a função de descansar e nem mesmo de trabalhar. Joana teria ido a capital francesa para iniciar o plano de uma vida nova, sendo assim, foi à procura de apartamentos para alugar. A ideia é se mudar já nas próximas semanas.

Enquanto isso, ela voltou a dar as caras nas redes sociais com uma publicação no seu perfil de Instagram que não deixa margem para interpretação. A modelo pode ser vista dançando ao som da música “Fuera del Mercado”, de Danny Ocean.

Um dos trechos da música fala justamente sobre superação. “Mova seu corpo, felicidade eterna. Sinta a eletricidade subindo pelas pernas. Grite para o mundo que você é um guerreiro. A vida é sangue, suor e fogo. Mexa seu corpo e felicidade eterna. E, se quiser, mande tudo para o inferno”, diz a canção.

Enquanto isso, Daniel Alves aguarda o julgamento do recurso para tentar deixar a cadeia. Nessa semana, o jogador, pela terceira vez, mudou sua versão dos fatos que teriam ocorrido na boate de Barcelona.

Acusado de estupro, Daniel Alves muda versão: jogador contou pela terceira vez uma história diferente