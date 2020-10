Geral Acusado de racismo por Neymar, zagueiro revela ameaças e diz ter ficado um mês sem sair de casa

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Neymar acusou o zagueiro Álvaro González de racismo: brasileiro teria sido chamado de “macaco” pelo defensor. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O zagueiro do Olympique de Marselha Álvaro González, acusado de rascismo por Neymar, disse que o brasileiro não merece seu respeito. Isso porque as investigações concluíram que não houve provas convincentes que validassem a acusação do jogador do Paris Saint-Germain, que teria sido chamado de “macaco” pelo defensor.

A Comissão Disciplinar da Liga de Futebol Profissional da França (LFP) julgou no último dia 30 o ocorrido entre Neymar e González no clássico que o Paris Saint-Germain perdeu por 1 a 0, no dia 13 de setembro, pelo Campeonato Francês, e decidiu absolver os dois por entender que não “há provas convincentes” de injúrias raciais de ambas as partes.

“Depois de examinar o caso, ouvir os jogadores e representantes dos clubes, a Comissão concluiu que não há provas convincentes que permitem estabelecer a materialidade dos fatos e declarações de natureza discriminatória por Álvaro González contra Neymar durante o jogo, nem de Neymar contra Álvaro González”, informou o comunicado oficial da Comissão Disciplinar, com sua conclusão sobre o ocorrido.

Grande mentira

“Foi uma grande mentira. Todos os juízes saíram em minha defesa. Alguém como ele não merece meu respeito. Seria mais fácil para nós dois se conversássemos e resolvêssemos o problema. Ele não me procurou. Ainda bem que a justiça foi feita”, disse o defensor, à rádio espanhola Onda Cero.

Ameaças de morte

González alegou ter recebido ameaças de morte. Não somente ele, mas seus familiares também. O jogador revelou que ficou um mês sem sair de casa por causa disso. “Eu e minha família recebemos ameaças de morte. Minha mãe tem uma loja e recebeu mensagens por lá. Ver fotos do meu carro sendo postadas nas redes me assustou. Eu não sai de casa em um mês”, contou o zagueiro, que ainda acrescentou: “Eu não sei quem vazou meu celular, mas eu tinha duas milhões de mensagens no WhatsApp quando eu pousei em Marselha. A cada noite que ia dormir, quando acordava na manhã seguinte, eram 20 mil mensagens.”

Provocações

O zagueiro do Olympique disse como respondeu às provocações de Neymar durante a partida. Na ocasião, o brasileiro teria dito que ganha mais em um dia do que González ganha em um ano. “Provavelmente é verdade, mas isso não me incomoda. Eu disse a ele que tinha muita sorte com o que eu tenho”, revelou o defensor que ainda afirmou ser mais inteligente que o atacante parisiense.

“Desde o primeiro minuto que ele fez uma falta, ele começou a me provocar, mas não me afetou. Eu acho que sou mais inteligente do que ele e foi por isso que ganhamos a batalha. Desde que comecei minha carreira no Racing (Santander), tive muitas derrotas, e eu sei como digeri-las”, concluiu González. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral