Acusado por envolvimento em apostas, Lucas Paquetá é julgado na Inglaterra

Por Redação O Sul | 17 de março de 2025

Foto: Reprodução/X

Começa nesta segunda-feira (17) o julgamento envolvendo o meio-campista brasileiro Lucas Paquetá. O jogador, do West Ham United, é acusado pela Federação Inglesa (FA) de envolvimento para favorecer apostadores em jogos da Premier League. Paquetá nega as acusações.

A FA pede, segundo o jornal britânico The Guardian, o banimento do brasileiro do esporte. O julgamento pode durar até três semanas. Paquetá, caso punido, poderá recorrer na própria FA e, em um segundo momento, na Corte Arbitral do Esporte (CAS).

Lucas Paquetá, de 27 anos, atuou em 33 jogos na atual temporada contando Seleção Brasileira e West Ham. Foram cinco gols e uma assistência.

Ele ficou de fora da última convocação de Dorival Júnior e não enfrentará Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias. O técnico do Brasil alegou questões médicas para deixar o meio-campista de fora.

Entenda o caso

Paquetá foi acusado de quatro violações da Regra E5.1 da FA em relação à sua conduta nos jogos do West Ham na Premier League.

As partidas seriam contra o Leicester City, em 12 de novembro de 2022, Aston Villa em 12 de março de 2023, Leeds United em 21 de maio de 2023, e Bournemouth em 12 de agosto de 2023.

“Alega-se que ele procurou influenciar diretamente o progresso, a conduta ou qualquer outro aspecto ou ocorrência nessas partidas, buscando intencionalmente receber um cartão do árbitro com o propósito indevido de afetar o mercado de apostas para que uma ou mais pessoas pudessem lucrar”, disse a FA em nota oficial.

Paquetá publicou uma resposta em suas redes sociais alegando que cooperou com as investigações e que é inocente.

“Estou extremamente surpreso e chateado com o fato de a FA ter decidido me acusar. Cooperei com todas as etapas da investigação e forneci todas as informações que pude durante estes 9 meses. Nego as acusações na íntegra e lutarei com todas as minhas forças para limpar meu nome. Devido ao processo em andamento, não fornecerei mais comentários”, escreveu o meia.

Posteriormente, Paquetá recebeu duas novas acusações. Segundo o jornal inglês The Sun, Paquetá teria usado outro telefone enquanto a FA estava de posse do celular “original” do atleta. Ao ter o celular devolvido, o brasileiro teria jogado o celular “reserva” fora. A ação pode ser vista como obstrução na investigação e pode resultar em dois agravamentos na denúncia.

