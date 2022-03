Porto Alegre Adão de Castro será o novo secretário de Mobilidade Urbana de Porto Alegre

11 de março de 2022

"Venho alinhado aos pensamentos do governo no sentido de melhorar o transporte", disse Castro. Foto: Mateus Raugust/PMPA

O prefeito Sebastião Melo anunciou, na tarde desta sexta-feira (11), o novo titular da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Porto Alegre. Adão de Castro Júnior, que foi secretário municipal de Gravataí, toma posse na próxima segunda-feira (14), às 15h, no Paço Municipal.

Conforme Melo, a escolha foi baseada na vivência de Castro, que conhece os desafios de mobilidade da Região Metropolitana. “A definição da tarifa no cenário de qualificação da mobilidade e do sistema de transporte de Porto Alegre é dos maiores gargalos da gestão hoje. Junto com o Matheus Ayres, que tem sido um belo parceiro do governo, Adão vem somar nessa determinação de entregar um serviço de qualidade ao cidadão a um preço justo”, afirmou o prefeito.

“Me honra muito o convite para integrar a equipe do prefeito Melo e do vice Ricardo. Venho alinhado aos pensamentos do governo no sentido de melhorar o transporte, sempre no sentido de compor uma passagem mais baixa com foco no usuário”, disse Castro.

Currículo

Natural de Porto Alegre, Adão de Castro Júnior é graduado em Gestão de Trânsito e Transporte, com pós-graduação em Engenharia de Tráfego, e atuou como professor de cursos de graduação e pós-graduação em Gestão e Segurança no Trânsito. De 2013 até fevereiro deste ano, esteve à frente da secretaria de Mobilidade e Trânsito em Gravataí.

