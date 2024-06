Política Adélio Bispo não agiu sozinho, diz Bolsonaro

Por Redação O Sul | 11 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Segundo a PF, Adélio Bispo agiu sozinho na tentativa de homicídio do então candidato Jair Bolsonaro em 2018. Foto: Reprodução Segundo a PF, Adélio Bispo agiu sozinho na tentativa de homicídio do então candidato Jair Bolsonaro em 2018. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou à CNN nesta terça-feira (11) que não concorda com a afirmação da Polícia Federal (PF) de que Adélio Bispo agiu sozinho.

“O delegado, dono da investigação, que concluiu o caso do Adélio, é diretor da PF, cuja diretoria está 100% empenhada em me perseguir. O Adélio tem passagem pela Câmara, e a PF não investigou; o Adélio foi atrás do Carlos [Bolsonaro] em Santa Catarina, em uma escola de tiro; quem pagou a passagem para ele? Como ele sabia dessa informação? Ninguém investigou. Se fosse alguém da direita, iriam revirar a vida da pessoa. Infelizmente, uma parte da Polícia Federal, hoje, é resultado de uma PF que tem lado.”

A investigação da Polícia Federal concluiu nesta terça que o advogado de Adélio Bispo tinha, de fato, vínculo com o PCC, maior facção do Brasil. Ele foi alvo de busca e apreensão nesta terça em uma última fase da operação.

Adélio Bispo, no entanto, agiu sozinho na tentativa de homicídio do então candidato Jair Bolsonaro em setembro de 2018, em Minas Gerais, concluiu a PF. A informação foi divulgada pelo diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, em encontro com jornalistas em Brasília.

“Recebemos uma denúncia se houve ligação da facção com o advogado e o crime, e fomos investigar. A conclusão foi que não há relação”, declarou o diretor.

“Comprovamos, sim, a vinculação desse advogado com o crime organizado, mas nenhuma vinculação desse advogado com a tentativa de homicídio do ex-presidente. Com isso, encerramos essa investigação. Apresentamos ao Poder Judiciário hoje esse relatório sugerindo, em relação ao atentado, o arquivamento”, afirmou o diretor-geral da PF.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/adelio-bispo-nao-agiu-sozinho-diz-bolsonaro/

Adélio Bispo não agiu sozinho, diz Bolsonaro

2024-06-11