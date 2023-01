Geral Adeus a Pelé: saiba tudo sobre o ritual fúnebre do Rei do Futebol

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2023

Após o velório, que termina às 10h desta terça-feira (3), será realizado um cortejo pelas ruas de Santos. (Foto: Rovena Rosa/ABr)

Milhares de pessoas, entre familiares, amigos e fãs, se despedem até esta terça-feira (3) do maior jogador de todos os tempos. O Rei Pelé morreu aos 82 anos na semana passada devido à falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon. O corpo do craque está sendo velado desde as 10h desta segunda-feira (2) na Vila Belmiro, estádio do Santos, onde fez história. O sepultamento será nesta terça, ao meio-dia.

O corpo de Pelé deixou o Hospital Albert Einstein, na capital paulista, e chegou à Vila ainda durante a madrugada, por volta das 4h, e foi recebido por um foguetório nos arredores do estádio.

O caixão do Rei está posicionado no centro do campo para as pessoas possam se despedir e prestar suas homenagens.

O acesso do público ao velório acontece pelos portões 2 e 3 (Rua Dom Pedro), enquanto o de autoridades se dá pelos portões 10 e 15 (Rua Princesa Isabel).

Foram erguidas duas tendas no gramado. Uma delas, onde está o caixão, é destinada a familiares, ídolos históricos do Santos e convidados. A outra é voltada a demais autoridades. O público caminha por um tablado, passando à esquerda da primeira tenda, em fila indiana.

Após o velório, que termina às 10h desta terça-feira (3), será realizado um cortejo pelas ruas de Santos, que passará pela Avenida Coronel Joaquim Montenegro (Canal 6), onde vive a mãe de Pelé, Celeste Arantes. De lá, o corpo será levado à Memorial Necrópole Ecumênica, para sepultamento às 12h, em cerimônia restrita a familiares.

O Palácio do Planalto confirmou a ida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao velório de Pelé, Rei do Futebol, na manhã desta terça-feira (3). De acordo com a Presidência, Lula chegará às 9h (horário de Brasília) na Vila Belmiro, estádio do Santos, onde o copo do ex-jogador começou a ser velado na manhã desta segunda-feira (2).

“O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, prestará seu respeito e homenagem à Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, e solidariedade para sua família na manhã de terça-feira, dia 3 de janeiro, na cidade de Santos”, disse o Planalto em nota.

Nesta segunda (2), várias personalidades do Esporte deram o último adeus ao ídolo mundial. Estiveram presentes os presidentes Gianni Infantino (Fifa), Alejandro Domínguez (Conmebol), Ednaldo Rodrigues (CBF) e Paulo Wanderley Teixeira (COB). Também compareceram à cerimônia o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes.

Presente ao velório, Gabriel Arantes do Nascimento, neto de Pelé, relembrou emocionado a visita que fez ao avô no hospital, um dia antes do falecimento.

“Falei do amor e da admiração que sentia por ele. Muita tristeza: é uma mistura de emoções pelo fato de um dia ter ido ver meu avô e, logo em seguida, Deus tê-lo recolhido. É muito sentimento para administrar, mas acredito que Deus tem um tempo determinado para tudo”, disse Gabriel. As informações são da Agência Brasil.

