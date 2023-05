Mundo Adolescente de 13 anos morre de overdose de antialérgico após participar de desafio do TikTok

Jacob Stevens, de 13 anos, ingeriu mais de 14 comprimidos do medicamento. (Foto: Reprodução)

Um adolescente de 13 anos morreu de overdose após participar de um desafio viral no TikTok. O jovem tomou mais de 14 comprimidos de um antialérgico como parte do Desafio Benadryl, que consiste em ingerir grandes quantidades do medicamento e filmar como o corpo reage, de acordo com a ABC 6. O caso aconteceu em Ohio, nos Estados Unidos.

Jacob Stevens estava acompanhado de um grupo de amigos, que começou a gravar assim que o menino tomou os remédios. Ao engolir as pílulas, seu corpo começou a se contrair. Segundo o site de notícias, Stevens foi levado para o hospital, onde ficou internado por seis dias, mas acabou tendo morte cerebral declarada pelos médicos. Sua família optou por desligar os aparelhos que o mantinham vivo, segundo o ABC 6.

Nas redes sociais, o pai do adolescente, Justin Stevens, alertou sobre o perigo do desafio, quando Jacob ainda respirava por aparelhos, postando uma foto do garoto no hospital.

“Este é o meu filho de 13 anos que está lutando para se manter vivo. Isso deve-se ao desafio Benadryl no TikTok. Ele e alguns de seus amigos pensaram que seria legal fazer esse desafio e esse é o resultado. Será preciso um ato de Deus para tirá-lo disso. Portanto, se você tem filhos ou entes queridos, compartilhe esta foto com eles na esperança de evitar que cometam esse grande erro. Continue lutando, eu te amo”, disse.

Depois de sua morte, o pai de Jacob disse ao ABC 6 que as tentativas de manter Jacob vivo foram “demais para o corpo dele”.

“Nenhuma manifestação cerebral, não havia nada lá. Eles disseram que poderíamos mantê-lo na ventilação, que ele poderia ficar lá, mas ele nunca abriria os olhos, nunca respiraria, sorriria, andaria ou falaria”, declarou.

Desafio Benadryl

Este desafio, que conta com vídeos do tipo no TikTok desde 2020, incentiva os internautas a tomar altas doses do antialérgico, chamado Benadryl (do princípio ativo Difenidramina). O medicamento é conhecido por induzir alucinações. O antialérgico também pode causar convulsões e problemas cardíacos, se ingerido em grande quantidade.

Após a repercussão, a rede social de vídeos curtos passou a bloquear a busca pelo desafio e emitir o seguinte alerta: “Alguns desafios online podem ser perigosos, perturbadores ou até encenados. Saiba como reconhecer desafios perigosos para poder proteger sua saúde e bem-estar”.

Por meio de postagens no Facebook, o pai de Jacob arrecadou dinheiro para realizar o funeral e cremação do jovem. A família também está em busca de conseguir restrições de idade no TikTok e também na compra de medicamentos de venda livre, como é o caso do antialérgico.

