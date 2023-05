Geral Adolescente esfaqueia aluno em corredor de escola nos Estados Unidos

Segundo a polícia local, a vítima apresentava “várias perfurações de faca”. (Foto: Reprodução)

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o momento em que um aluno da Mifflin High School, em Ohio, nos Estados Unidos, esfaqueou um colega que passava pela sua frente. No registro, feito na semana passada, é possível ver que os dois têm uma breve discussão antes do adolescente ser atacado.

Em poucos segundos, a filmagem mostra que, após a discussão, que ocorreu em um espaço comum da escola, o agressor retirou uma faca da cintura e golpeou o adolescente. O jovem tentou fugir dos ataques, mas foi perseguido pelo menor. Segundo a polícia local, a vítima apresentava “várias perfurações de faca”.

Apesar disso, ele foi tratado pelos socorristas e por uma enfermeira da escola. Depois, foi encaminhado aos seus responsáveis. Já o aluno que promoveu o ataque foi acusado de “agressão criminosa”, detido pelas autoridades e encaminhado ao Centro de Detenção Juvenil da região.

Ainda não está claro o que motivou o ataque, tampouco como o adolescente conseguiu entrar no local com uma faca. No início deste ano, o Columbus City Schools, maior distrito escolar do estado, gastou mais de US$ 3 milhões (R$ 14,9 milhões) para implantar sistemas avançados de detecção de armas nesses locais.

No fim de semana, o distrito informou aos responsáveis que a equipe de segurança e proteção realizará verificações adicionais nas mochilas dos alunos antes das aulas. Agora, serão feitas triagens aleatórias diariamente, além do uso de detectores de metal manuais, que contam com uma nova tecnologia.

Enforcado no metrô

Em outro caso, um passageiro de metrô de Nova York foi enforcado até a morte por outro passageiro dentro de um vagão no dia 1º de maio e, na quinta-feira (4), os legistas policiais da cidade decidiram que foi um homicídio.

A vítima foi identificada como Jordan Neely, de 30 anos, um morador de rua. Para ganhar dinheiro, Neely se fantasiava de Michael Jackson e dançava como o cantor nos vagões do metrô de Nova York.

A briga com outro passageiro no dia 1º começou quando ele entrou em um vagão e disse que estava com fome e pronto para morrer, segundo o “New York Times”.

O homem que enforcou Neely é um ex-soldado de 24 anos. Ele enforcou a vítima por mais de três minutos. Depois da morte, o ex-soldado foi interrogado e liberado na segunda-feira. O nome dele não foi divulgado.

Outros passageiros gravaram um vídeo que passou a circular nas redes sociais. Há passeatas e manifestações de pessoas que pedem a prisão do homem que estrangulou Neely e para que a cidade tenha mais políticas para os sem-teto e aqueles que lutam contra doenças mentais. Alguns também alegaram que a raça (Neely é negro, e o homem que o estrangulou, branco) teve um papel importante na condução do caso pela cidade. As informações são do jornal O Globo e do portal de notícias G1.

