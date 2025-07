Rio Grande do Sul Adolescente mata uma criança a facadas e fere outras duas em escola no Interior do RS

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2025

Incidente ocorreu no pequeno município de Estação (Norte do Estado). (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Após entrar em uma escola no município de Estação (Norte gaúcho) na manhã dessa terça-feira (8), um adolescente de 16 anos matou a facadas uma criança e feriu outras duas, além de uma professora que tentou conter o ataque. Ele foi imobilizado por testemunhas e apreendido pela Brigada Militar (BM). A Polícia Civil investiga o caso.

O incidente teve como local a Escola Municipal Maria Nascimento Giacomazzi, na área central da cidade. Em pânico, alunos correram para fora do estabelecimento em direção à rua, muitos sem entenderem muito bem o que havia ocorrido. A pacata cidade de menos de 6 mil habitantes está abalada.

A principal vítima é um menino de 9 anos e que estudava na 3ª série do ensino fundamental. Já as outras duas são meninas, ambas de 8 anos: uma foi liberada horas depois, enquanto a outra passou por cirurgia e permanece hospitalizada em estado estável, assim como a educadora, de 34 anos.

Estação está agora com as aulas suspensas por tempo indeterminado na rede municipal. A prefeitura também disponibilizou um serviço de acolhimento em psicologia e assistência social para alunos, familiares, professores e funcionários da instituição de ensino, frequentada por aproximadamente 150 alunos.

Informações extraoficiais dão conta de que o adolescente apreendido ingressou na escola pelo portão principal, com o desculpa de que precisava entregar um documento. Após ir a um dos banheiros, ele invadiu uma sala de aula. Sabe-se também que ele passava por acompanhamento psiquiátrico desde o ano passado.

O velório do corpo do menino vitimado pelo ataque foi iniciado no fim da tarde e prossegue até a manhã desta quarta (9). Já o sepultamento está marcado para o meio da tarde no Cemitério da cidade de Getúlio Vargas.

Pedido de internação

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) pediu à Justiça a internação provisória do adolescente, por atos infracionais análogos aos crimes de homicídio e tentativas de homicídio. Conforme o promotor Alexandre Vinícius Murussi, que ajuizou a representação, ressaltou:

“Trata-se de um incidente de alta gravidade e que exige atuação urgente para proteger a comunidade escolar, preservar a ordem pública e garantir o adequado andamento da investigação. A internação provisória é necessária diante da violência empregada, do risco à coletividade e da repercussão social do caso”.

Autoridades se manifestam

A prefeitura de Estação divulgou nota sobre o caso: “A administração municipal informa que as aulas em todas as escolas da rede estão suspensas por tempo indeterminado. Estamos com toda a nossa equipe mobilizada, prestando apoio e assistência contínua a todas as famílias e à comunidade escolar neste período”.

O governador gaúcho Eduardo Leite manifestou pesar pelas vítimas e solidariedade às famílias e comunidade escolar: “Isso que ocorreu hoje não pode ser naturalizado, relativizado ou esquecido. Nada é mais urgente que garantir que nossas crianças estejam seguras. E nada é mais inaceitável do que a violência atravessar os muros de uma escola”.

Já o ministro da Educação, Camilo Santana, informou que o envio, pelo governo federal, de uma equipe de psicólogas especializadas em situações desse tipo. Ele também lamentou o ocorrido: “À população, comunidade escolar e familiares das vítimas, meus sinceros sentimentos nesse momento de dor profunda”.

(Marcello Campos)

