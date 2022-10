Mundo Adolescente morre após contrair ameba “comedora de cérebro” nos Estados Unidos

22 de outubro de 2022

Representação gráfica da ameba "comedora de cérebro", Naegleria fowleri. (Foto: Kateryna Kon/Science Photo Library)

Um adolescente morreu nos Estados Unidos após ter contraído a Naegleria fowleri, nome científico da ameba conhecida como “comedora de cérebro”. O distrito de saúde do estado de Nevada trabalha com a hipótese de ele ter sido infectado no lago Mead, onde entrou na água pela parte localizada no Arizona, no início do mês, informou a Fox 5 Vegas.

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA confirmou que a doença que acometeu o paciente foi causada pela Naegleria fowleri. Como ela costuma ser encontrada em rios, lagos e águas termais, o distrito de saúde de Nevada acredita que o adolescente tenha sido infectado no referido lago. Apesar disso, a gerente de doenças transmissíveis do distrito, Kimberly Franich, destacou que registros de infecções são incomuns, mas, quando ocorrem, normalmente levam à morte.

As autoridades não divulgaram o nome ou a idade exata da vítima, mas disseram que ele tinha menos de 18 anos.

“Esta é a primeira fatalidade confirmada causada pela exposição a Naegleria Fowleri na Área Nacional de Recreação do Lago Mead”, disse o parque.

A ameba microscópica é comumente encontrada em água doce quente, mas as infecções são raras, de acordo com o CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças). Apenas 31 infecções por Naegleria fowleri foram relatadas nos EUA entre 2012 e 2021, disse o CDC. Embora as infecções sejam incomuns, elas são quase sempre fatais.

Alguém pode ser infectado quando a água que contém a ameba entra no nariz, geralmente ao nadar, mergulhar ou colocar a cabeça debaixo d’água, disse o CDC. Não pode causar infecção se ingerido e não é transmitida de pessoa para pessoa.

Esta é pelo menos a terceira infecção fatal por Naegleria fowleri neste ano, incluindo uma criança em Nebraska que adoeceu depois de nadar em um rio e um homem do Missouri que contraiu a infecção em uma praia.

Uma investigação do Distrito de Saúde do Sul de Nevada determinou que o menino pode ter sido exposto no início de outubro e começou a desenvolver sintomas cerca de uma semana depois, disse o distrito.

O Serviço Nacional de Parques continuará a permitir natação recreativa no Lago Mead, de acordo com o comunicado do parque. A oficial do Serviço de Saúde Pública dos EUA, Maria Said, explicou em um comunicado que a decisão levou em consideração que “o organismo existe naturalmente e comumente no meio ambiente, mas a doença é extremamente rara”.

“No entanto, os usuários de água recreativa devem sempre assumir que há um risco sempre que entrarem em água doce quente”, aconselhou Said.

O parque pediu às pessoas que tomem as precauções recomendadas pelo CDC, que incluem evitar pular e mergulhar em água doce quente, segurar ou fechar o nariz ao nadar, manter a cabeça acima da água e evitar submergir a cabeça em fontes termais.

