Flávio Pereira Adolfo Brito prevê até dezembro, uma proposta para destravar projetos de irrigação no RS

Por Flavio Pereira | 30 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Presidente da Assembleia Legislativa comandou em Canguçu, a quinta edição do evento "RS Sustentável: Cada Gota Conta". Foto: Reprodução Presidente da Assembleia Legislativa comandou em Canguçu, a quinta edição do evento "RS Sustentável: Cada Gota Conta". (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adolfo Brito disse ontem, que já tem pronto o cronograma até a elaboração de uma legislação “destinada a destravar a irrigação no estado”. Brito falou ontem, durante a quinta edição do evento “RS Sustentável: Cada Gota Conta” realizado em Canguçu, na zona Sul do estado, quando anunciou que pretende finalizar a minuta do projeto final até o final deste mes, dialogar com o governador Eduardo Leite e com o Ministério Público, e deixá-lo pronto para votação pelo legislativo ainda em janeiro, dentro do seu mandato na presidencia da casa, que se encerra no dia 31 daquele mês. A Rede Pampa acompanhou o evento realizado em Canguçu.

Adolfo Brito disse ainda, que identificou um consenso em todas as regiões ouvindo agricultores, técnicos e lideres politico nas áreas rurais, tendo em vista as dificuldades e a baixa produtividade”.

O caminho para destravar os projetos de irrigação, segundo ele, “tem motivado o grupo de trabalho criado nesta proposta de debates , e esse grupo está concentrado na busca de uma nova interpretação da legislação, “para destravar a irrigação no RS”.

“O que queremos, é garantir a qualidade na produção agrícola. Atualmente, os recursos disponíveis não conseguem ser acessados pelos produtores em virtude da limitação da legislação. Precisamos de um mecanismo que garanta maior segurança aos produtores para acessar os financiamentos e adotar projetos nas propriedades para a preservação da água”, afirmou.

Participantes do evento em Canguçu

No evento realizado em Canguçu, manifestaram-se também Reginaldo Maciel, diretor do Cetac; a presidente do Corede Sul, Selma Vilela; o vereador Mauro Silveira, representando a Câmara de Vereadores de Canguçu; Ronaldo Maciel, gerente Regional da Emater; o prefeito Rui Brisolara, de Morro Redondo, que representou a Associação dos Prefeitos da Zona Sul; o prefeito eleito Arion Braga; e o deputado Marcus Vinícius (PP).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Flávio Pereira

https://www.osul.com.br/adolfo-brito-preve-ate-dezembro-uma-proposta-para-destravar-projetos-de-irrigacao-no-rs/

Adolfo Brito prevê até dezembro, uma proposta para destravar projetos de irrigação no RS

2024-11-30